No hay quién le haga sombra a Flavio Mendoza

Fotos Flavio Mendoza es el favorito de los turistas que llegan a Carlos Paz.

20/01/2018 -

Desde que Flavio Mendoza irrumpió en la temporada teatral de Carlos Paz hace algunos años con "Stravaganza", el espectáculo que incluía piletas y acróbatas deleitando al público con arriesgados números en el agua, estéticamente bellos, los turistas confían en que cada verano sus propuestas serán superadoras. Y no se equivocan: su espectáculo "Mahatma- Alma grande" ya sumó 25 mil espectadores y para celebrarlo organizó un evento con todo el elenco y la prensa, del cual participó en exclusiva el equipo periodístico de CANAL 7 y EL LIBERAL.

"Estoy feliz de estar cumpliendo 25 mil espectadores en Carlos Paz, y 14 mil en Punta del Este. Tener dos espectáculos esta temporada implica un esfuerzo enorme. Se lo agradezco a mis productores y al público", dijo en una entrevista con el periodista Gustavo Anzani.

Consultado sobre las especulaciones de que el festejo es sólo marketing y no genuino reconocimiento al elenco, Flavio fue contundente: "Me gusta festejar cuando se redondea el número de espectadores y lo que opine el resto está en sus cabezas. Si no hiciera el festejo igual me estarían preguntando por qué no festejo, porque en algún punto es generar lo que pasa en las temporadas. Por ahí, hay gente que no tiene motivo para festejar. Yo, por más que me vaya mal haría una reunión en mi casa con todo mi elenco", remarcó.

Y aclaró: "Cuando empieza la temporada siempre están los que dicen que será floja, que ¡cuidado! Para mí el que se queja tiene que salir a laburar, que se vayan a lavar las patas y que laburen. Eso es lo que tienen que hacer".

No es Flavio quien asegura que "Mahatma" es el espectáculo más visto de Carlos Paz. Lo aseveró la Asociación de Empresarios Teatrales (AADET) a través de un comunicado en el que difundió la cantidad de funciones y público asistente, dándole así forma al ranking de las 5 obras que no hay que dejar de ver durante la visita a Carlos Paz.

"Mahatma es el mejor espectáculo, el que elige la gente porque le ofrece una mega producción, humor, emoción, no se le falta el respeto al público, se le da lo mejor. Por eso 25 mil personas ya pasaron por nuestra sala", señaló orgulloso.

Sin pecar de soberbio, confesó: "Si bien he logrado cosas increíbles que, por ahí, el medio no te lo quiere reconocer, yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Me da mucha felicidad poder dar trabajo a mucha gente, tenemos más de 300 personas. Y me da gusto que nos vaya bien porque eso quiere decir que uno puede seguir haciendo estos espectáculo muy costosos. Si no nos fuera bien no lo podríamos hacer", explicó.

Flavio Mendoza no quiso dejar de agradecer al público su acompañamiento. "Agradezco al público argentino y uruguayo (este año debutó en Punta del Este con Stravaganza), porque de esa forma quiere decir que el próximo año puedo volver a Punta y a Carlos Paz para hacer otro espectáculo", adelantó.

Para Flavio cada temporada es "la mejor". Sin embargo, este año tiene un sabor diferente, porque el coreógrafo no solo es feliz con la aceptación por parte del público de sus propuestas sino por la pronta llegada de su primer hijo a través de la subrogación de vientre.