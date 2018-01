La Federal, con la Copa de Verano

20/01/2018 -

La Liga Federal renueva las expectativas y hoy pondrá en marcha la Copa de Verano, con la participación de numerosos equipos en todas las categorías.

Algunos partidos para hoy son los siguientes: en Comunicaciones, Borges Unidos vs. El Puente (20) y DJ Kinka vs. Bº Sarmiento (20). En Nueva Unión La Banda, Balneario FC. vs. Argentinos Junirs (1ª) y El Argentino vs. Farmacia La Plata (40). En Agricultores (Pujio), Eroplast vs. Despensa Carolina (1era) y Amigos Textiles vs. Los Amigos (1era). En El Polli 1 (Pujio), Rec Construcciones vs. El Desafío (40) y Rec Construcciones vs. San Fernando (45). En Luz y Fuerza, Dr. Atese vs. Relojería San Francisco (C40). En Aranda Clodomira, Estudio Jurídico vs. El Gordo (1era) y Julito Repuestos vs. Lubricentro MyM (C45). En El Tata B. Islas Malvinas, Tiendas Tuki vs. C Athletic (20) y Cam Lenón vs. Roque y Amigos (45). En Complejo Russo 1 Yanda, Vinalar FC vs. Pasaje 445 (20) y J.V FC vs. La Marcos Sastre (20). En Complejo Russo 2, C. A San Miguel vs. Los Primos (20) y Los Carpas vs. Amigos de Lucianita (20). En Complejo Russo 3, Nano FC vs. Los Pibes 17 (20). En El Potrerito 2, El Fortín vs. Talleres del Sur (40) y Campeones del 28 vs. Villa Mercedes (45). En Potrerito 3, Iosep vs. Adhoc FC (1ª) y Pepsi FC vs. C. A San Ramón (40). En Potrerito 4, B. Los Pinos vs. Pukará FC (1ª) y La Saavedra vs. Amigos de la Vida (45).