La Asociación va hoy por una apasionante jornada

20/01/2018 -

La Asociación de Futbolistas Amateurs es otra de las entidades que dispuso mantener abierta la actividad futbolística con la disputa de un torneo de verano. En este caso, hoy, desde las 17.30, se desarrollará la fecha con partidos que prometen alternativas sumamente interesantes.

La programación incluye los siguientes enfrentamientos.

En Asociación 1, Exp. San Nicolás vs. Almirante Brown y Amigos Cacho luna vs. Lagartos Malvinas. En Asociación 2, Savoy Hotel vs. Mis Nietitos y Puente Alsina vs. Maestros. En Logística, Campeones del 28 vs. Playa 38 y San Carlos vs. Gimnasio Córdoba. En Bco. Provincia, San Roque vs. HC Lubricantes y Banco Pcia B vs. Previsión. En San Isidro (Santa María), 18, V. Hortencia vs. Sitravice Ipvu.