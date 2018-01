Le envió mensajes a la víctima después de matarlo

20/01/2018 -

Mientras la causa continúa, los peritos informáticos establecieron que Nahir Galarza (19) intercambió 104 mil mensajes en un año con Fernando Pastorizzo (20), dos de esos mensajes la joven se los mandó a su novio después de matarlo. Según publicó el diario Clarín, Nahir le envió a Fernando dos mensajes de WhatsApp a las 5.52 del viernes 29 de diciembre, media hora después del crimen. El primer texto dice: "La podés cortar?". Treinta segundos después, le escribió: "Ya te dije que no me vi con nadie". El último intercambio entre los jóvenes antes de ese mensaje, había sido más de 24 horas antes, el 28 de diciembre alrededor de la 1 de la mañana. "Hubiera preferido que elijas no dejar de hablarme en ese caso", le dijo Nahir ese día a la 1.04. Dos minutos después, Fernando le contestó con esta serie de textos: "Jajajajjajajan igual ni aunque me paguen 1 millón de dólares volvería a querer saber algo de vos. Feliz día de los inocentes y que sea la última vez que me maltrates como lo hiciste, jaja Y queroa (sic) dejarte claro que no quiero que te metas más conmigo. Sabes. Pero por favor. Yo no te jodo. Nada más". Eso fue lo último que el joven le escribió por WhatsApp a su novia antes del crimen.