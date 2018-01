Fotos Nuevo juez y otro revés para Nahir: no enmarcarán la causa en violencia de género

20/01/2018 -

El nuevo juez de la causa que interviene en el crimen del joven Fernando Pastorizzo -ocurrido el pasado 29 de diciembre pasado en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú- rechazó esta tarde un pedido de la defensa de la detenida Nahir Galarza para calificar el hecho como un "homicidio en ocasión de violencia de género". Nuevo revés judicial para la joven estudiante de abogacía, a quien ya le habían rechazado la prisión domiciliaria. La decisión la tomó el nuevo magistrado Mario Andrés Figueroa, quien reemplazó a su par Guillermo Biré, por motivos vinculados a la organización de los turnos durante la feria judicial. Fuentes judiciales informaron que el nuevo juez rechazó un pedido de la defensa de Nahir (19) para cambiar la carátula de la causa de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego" a "homicidio en ocasión de violencia de género". Los mismos voceros sostienen que el letrado Figueroa tampoco hizo lugar a la solicitud de nombrar como ‘auxiliar’ de la defensa a Jorge Zonzini, encargado de las relaciones con los medios de comunicación designado por la familia Galarza. Respecto del cambio de carátula, una fuente con acceso al expediente explicó que es ‘técnicamente imposible’ ya que Nahir figura como imputada y no víctima, y no se puede acusar por violencia de género cuando una mujer es la sospechosa en una investigación. "Si la mujer fuera víctima en la causa, ahí sí se puede acusar por violencia de género", explicó la fuente consultada que aclaró que tanto la calificación actual como la que pretendía la defensa tienen ‘la prisión perpetua’ como pena en expectativa. Fuentes allegadas a la investigación sostienen que en este caso, el supuesto victimario de la violencia de género (por Fernando) murió, por lo que se extinguió cualquier acción penal en su contra. Además, el juez entendió que los cambios de carátula se tratan en la audiencia de elevación a juicio de la causa, no en esta etapa del proceso. En tanto, el fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa espera para la semana próxima los resultados de los exámenes toxicológicos y el análisis microscópico del ‘anillo de fish’. El primero de ellos revelará si había en el cuerpo de Fernando (21) alguna sustancia tóxica, mientras que el segundo procura determinar el ángulo y la distancia con la que efectuaron los dos disparos que le provocaron la muerte.