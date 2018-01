Beto Casella habría echado a una panelista de "Bendita"

Hoy 08:39 -

Beto Casella está en problemas con una panelista de "Bendita", el ciclo que conduce por El Nueve. Se trata de Mariela Fernández quien un mes después de haber firmado su continuidad en el programa, fue desvinculada. Según ella misma contó en una nota con "Los Ángeles de la mañana" (El Trece), fue el propio Casella quien le informó que estaba despedida.

"Beto me comunicó por mensaje de texto que iba a haber un recorte de panelistas y que me quedaba afuera en esta temporada. No voy a formar parte de la nueva temporada de 'Bendita'", declaró Mariela y agregó: "Entiendo que quizá se ha terminado mi ciclo".

Dicho eso, la panelista dejó flotando una hipótesis sobre la coincidencia de su debut en "No está todo dicho", el programa de Guido Kaczka y Claudia Fontán en La 100 que a partir de febrero competirá en la franja radial con Casella, cuando él desembarque en Rock & Pop.

