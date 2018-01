Es "trapito" y gana hasta USD 7 mil por temporada

Hoy 18:38 -

Quizás en Argentina, la actividad de "trapito" no esté bien vista ni tampoco sea redituable. Sin embargo, en otros países permite, incluso, poder vivir hasta cinco meses con solo trabajar una temporada. Este, es el caso de Daniel Lara, un cuidacoches de un exclusivo parador de Punta del Este en el que se encuentra hace ya 15 años y en el cual, según cuenta en una entrevista brindada a Infobae, llega a recaudar 7 mil dólares de propina por temporada.

"En la parada 49 frente a Bagatelle, en La Barra, me conocen todos", empieza diciendo Daniel, cuyo trabajo es similar a de los casi 600 cuidacoches que se distribuyen en el balneario uruguayo.

"Tengo la suerte de estar frente a un restaurante muy conocido durante la temporada. Especialmente a partir de año nuevo y hasta el 10 u 11 de enero, en donde se llena y la única forma de almorzar o cenar allí es con reserva. El 31 a la noche, una mesa para 10 personas tuvo que pagar la misma cantidad de dinero que yo recaudo en dos meses, increíble", se asombra.

Lara, de 48 años, cuenta al portal Infobae que su éxito en estos 15 años no tiene ningún secreto: "No hablo cuando no me lo piden y contesto cuando lo necesitan. No pregunto, pero si respondo si lo precisan. El turista no quiere sentirse invadido ni observado. Soy cordial, les devuelvo siempre una sonrisa pero no los molesto para nada", expresa.









El hombre oriundo de San Carlos, está ubicado en un espacio municipal del que no puede correrse más allá de las limitaciones que le pusieron. Además de esto, debe cumplir con ciertos requisitos para poder cuidar coches allí y recibir propina por ello: "Cada uno de ellos, en el mes de octubre, recibió charlas y capacitaciones para atender al cliente, sobre todo al turista. Deben saber cómo comportarse y entender que parte de que nuestros visitantes se sientan cómodos y decidan regresar, también depende de ellos", expresó al portal el director de Tránsito y Transporte de la intendencia de Maldonado, Juan Pigola.

"Algunos me dejan las llaves de los autos, porque entran a la playa y tienen miedo de perderlas. Saben que pueden confiar en mí, me conocen hace muchos años. Vienen famosos y empresarios, yo los fui reconociendo con el correr de los años, pero para mí son todos iguales", cuenta.

Lara, comenta que a finales de diciembre y los primeros días de enero puede llegar a ganar entre 200 y 250 dólares diarios, mientras que "después del 10 de enero, recaudo USD 150 aproximadamente". Además, agrega que "en Año Nuevo puedo llegar a hacer una diferencia mayor: la gente paga mucho por cenar aquí y entiende que la propina también debe ser generosa", cierra.









El hombre, pide a Infobae que aclare su situación: "yo cono el parador no tengo nada que ver. Soy un laburante que tengo la suerte de estar en este lugar", dice.

Daniel, confirma que este fue un buen año porque llegaron más turistas y que está contento porque le gusta estar ahí. "Tengo una gran relación con los argentinos", dice y agrega que necesita "USD 1.500 por mes para vivir, entre comida, servicios y demás gastos". Con respecto al dinero en total, Lara cuenta: "con lo que recaudo durante el verano, mi familia y yo vivimos casi 5 meses".

Para cerrar, el cuidacoches cuenta que lleva una vida normal y que no lo confunden los autos y los lujos que le toca ver mientras trabaja. "A mi ganar esta plata me sirve mucho. Yo durante el año trabajo en la construcción y gracias a la temporada puedo decir que vivo bien, normal. Nunca fui una persona que dedique su tiempo a gastar el dinero en lo material. Tengo un auto modesto, que funciona bien y eso para mí es suficiente", concluyó.