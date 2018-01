Barijho: "River tiene que dejar de llorar"

Mundo Boca DECLARACIONES

El ex delantero sostuvo que "a Boca lo quieren ver caer porque es el único que no descendió". Además, le pegó al Millonario: "Cuando ganan no dicen nada pero cuando pierden viven llorando".

Fiel a su estilo, el de expresar siempre lo que siente y con las palabras que le salga, Antonio el "Chipi" Barijho habló este sábado por la tarde y dejó títulos por doquier. El ex delantero Xeneize que participó de un torneo de showball entre ex jugadores, dijo que "la camiseta de Boca da mucha envidia". El "Chipi", le pegó a River por "llorar": "Tienen que dejar de llorar. Que el VAR, que Macri, que Angelici. Cuando ganan no dicen nada pero cuando pierden viven llorando", expresó. Barijho, aprovechó también para defender a Tevez luego de que se conociera una denuncia por parte del INADI por declaraciones del actual delantero de Boca: "Tevez fue al estudio de ustedes e hicieron un escándalo. Nosotros somos de la villa. Yo hablo como Carlitos. El que nunca pisó una villa, que no se meta. Que no llame al INADI y deje tranquilo al plantel", sostuvo. En otro apartado, afirmó que lo que sucede en el mundo Boca en la actualidad, responde a un interés: "Hoy le dan muy duro porque es el único que nunca descendió. A muchos les duele pero es así. Todos lo quieren ver caer". Para finalizar, le consultaron si elegiría ganar la Libertadores teniendo que ceder la Supercopa que se viene ante el Millonario. "No, yo quiero ganarle a River y que siga la paternidad", concluyó el picante ex jugador.