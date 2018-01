Este año el mundial se palpitará en las librerías

21/01/2018 -

Mientras el mundo se prepara para la próxima Copa Mundial de Fútbol Rusia2018, que se celebrará entre el 14 de junio y el 15 de julio con 32 selecciones nacionales, las editoriales argentinas ya palpitan la fiebre mundialista con títulos alusivos al deporte que despierta las más grandes pasiones, pero también historias, anécdotas y recuerdos.

Al margen de fanatismos, las transmisiones de cada partido o el folclore de ir a la cancha con camisetas y banderas, cada vez que comienza un Mundial -e incluso desde semanas antes- el evento futbolístico se convierte en tema excluyente y acaparador de prácticamente toda conversación.

Muchos son los que aseguran no mirar fútbol regularmente, pero sí dar rienda suelta a su entusiasmo cada cuatro años, por lo que las conversaciones monopolizadas por el Mundial pueden tornarse frustrantes para los que no soportan el tema, como era el caso del escritor Jorge Luis Borges, quien no entendía “cómo se hizo tan popular el fútbol”. Y decía:

“Son creo que 11 jugadores que corren detrás de una pelota para tratar de meterla en un arco. Algo absurdo, pueril, y esa calamidad, esta estupidez, apasiona a la gente. A mí me parece ridículo”.

Lejos del comentario despectivo y antipopular del autor de “El Aleph” en un país donde el fútbol atrae por escándalo más simpatizantes que cualquier otro deporte, las editoriales argentinas se hacen eco del fenómeno que signará el 2018 con una batería de títulos, novedades y reediciones que se irán publicando a lo largo del año, algunos directamente dedicados a los mundiales, otros vinculados al tema por sus protagonistas o historias.

Dos de los títulos más emblemáticos del año, que publicará en abril el Grupo Planeta, lo constituyen “Mi plan” de Jorge Sampaoli, actual director técnico del seleccionado argentino, narrado por este obsesivo entrenador santafesino de la escuela de Marcelo Bielsa.

Además aparecerá “Los mundiales y yo” de Enrique Macaya Márquez, donde se revelan anécdotas y recuerdos del periodista argentino que realizó la mayor cantidad de coberturas de mundiales, y que también llegará a las librerías en abril.

Por su parte Ediciones Al Arco publicará en marzo “Generación Lio”, de los periodistas Julio Martínez y Héctor Laurada, un repaso sobre la camada de jugadores que junto a Lionel Messi -máximo goleador de la selección argentina- estuvo a un paso de la gloria. Este libro revisita los últimos diez años del equipo al tiempo que hace zoom sobre las virtudes y errores del plantel más taquillero de los últimos años.

También en abril se reeditará por Planeta “Historias insólitas de la

selección argentina”, del periodista Luciano Wernicke, un compendio de anécdotas que se alejan de lo estrictamente deportivo y tratan de condensar ese instante en el que manda la pasión por sobre la razón, como la historia verídica de un albanés que apostó a su esposa en un partido que jugó la Argentina en 1994, o un suizo que se fue literalmente caminando desde su país hasta Inglaterra para ver a su equipo.

En las antípodas de Borges, si existe un escritor argentino que dedicó largas páginas al fútbol -además de haberse declarado apasionado hincha-, ese fue Osvaldo Soriano, quien llegó a imaginar una fábula sobre un Mundial de Fútbol celebrado en la Patagonia en 1942, y de quien se publica en junio una “Antología de cuentos de fútbol” seleccionados por Juan Sasturain.

También en junio, Planeta publicará “Pelota de papel 2”, compilado por Sebastián Dominguez, cuentos escritos por un verdadero seleccionado de reconocidos deportistas, futbolistas y directores técnicos, y cuya primera entrega han protagonizado, entre muchos otros, Nicolás Burdisso, Javier Mascherano y Pablo Aimar, tres jugadores mundialistas.