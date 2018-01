Desde el 22 vence el pago mensual y la recategorización del monotributo

21/01/2018 -

Desde el 1 de enero rigen las nuevas categorías de Monotributo según informó oportunamente la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), cambios que involucran a los más de 35 mil santiagueños que revistan en los diferentes estratos que contempla este sistema integrado.

La Afip destacó que “si bien se aumentó el monto máximo de facturación para cada categoría, también se incrementaron los impuestos y aportes que deben pagar los monotributistas”.

De esta forma, para los monotributistas que revistan en la categoría más baja y que hasta el año pasado, pagaban un monto inferior a los $1000 de cuota tanto en impuesto y aportes para la obra social, a partir de este año, deberán abonar un monto mayor: $1.007,41. Asimismo, el segundo escalón de categorías, implica que la cuota mensual para quien revista en al categoría B, tanto en impuesto como en aportes, tendrá un costo de $1.126.

Cabe destacar además que desde el próximo 22, también se debe realizar la recategorización o bien confirmar la categoría en la que se revista, tomando como parámetro si hubo una mayor facturación o bien un mayor consumo de los diferentes ítems que fundamentan la permanencia o no en una determinada categoría.

A partir del 1 de enero y tras los cambios impuestos por la Afip, el régimen quedó de la siguiente manera:

Categoría A. Ingresos hasta $ 107.525,27; impuesto integrado: $ 87,04; aportes jubilatorios: $ 384,02; obra social: $ 536,35; total: $ 1.007,41.

Categoría B. Ingresos hasta $ 161.287,90; impuesto integrado: $ 167,69; aportes jubilatorios: $ 422,43; obra social: $ 536,35; total: $ 1.126,47.

Categoría C. Ingresos hasta $ 215.050,54; impuesto integrado: $ 286,73 (locaciones y/o prestaciones de servicio*), $ 264,97 (venta de cosas muebles**); aportes jubilatorios: $ 464,66; obra social: $ 536,35; total: $ 1.287,74 (*), $1.265,98 (**) .

Categoría D. Ingresos hasta $ 322.575,81 impuesto integrado: $ 471,06 (locaciones y/o prestaciones de servicio*), $ 435,22 (venta de cosas muebles**); aportes jubilatorios: $ 511,13; obra social: $ 536,35; total: $ 1.518,54 (*), $1.482,70 (**) .

Categoría E. Ingresos hasta $ 430.101,07; impuesto integrado: $ 896,04 (locaciones y/o prestaciones de servicio*), $ 695,07 (venta de cosas muebles**); aportes jubilatorios: $ 464,66; obra social: $ 536,35; total: $ 1.994,63 (*), $1.793,66 (**) .

Categoría F. Ingresos hasta $ 537.626,24; impuesto integrado: $ 1232,70 (locaciones y/o prestaciones de servicio*), $ 907,56 (venta de cosas muebles**); aportes jubilatorios: $ 464,66; obra social: $ 536,35; total: $ 2.387,51 (*), $ 2.062,37 (**) .

Categoría G. Ingresos hasta $ 645.151,61; impuesto integrado: $ 1.568,08 (locaciones y/o prestaciones de servicio*), $ 1.131,57 (venta de cosas muebles**); aportes jubilatorios: $ 680,31; obra social: $ 536,35; total: $ 2.784,74 (*), $ 2.348,23 (**) .

Categoría H. Ingresos hasta $ 896.043,90; impuesto integrado: $ 3.584,17 (locaciones y/o prestaciones de servicio*), $ 2.777,74 (venta de cosas muebles**); aportes jubilatorios: $ 748,34; obra social: $ 536,35; total: $ 4.868,86 (*), $ 4.062,43 (**) .

Categoría I (Venta de Bienes Muebles). Ingresos hasta $ 1.052.851,39; impuesto integrado:, $ 4.480,22; aportes jubilatorios: $ 823,18; obra social: $ 536,35; total: $ 5.839,75.

Categoría J (Venta de Bienes Muebles). Ingresos hasta $ 1.209.659,77; impuesto integrado:, $ 5.289,90; aportes jubilatorios: $ 905,50; obra social: $ 536,35; total: $ 6.711,75.

Categoría K (Venta de Bienes Muebles). Ingresos hasta $ 1.344.065,86; impuesto integrado:, $ 6.048,30; aportes jubilatorios: $ 996,04; obra social: $ 536,35; total: $ 7.580,69.

DOS CONSULTAS CLAVE

Desde el blog Contadores en Red dieron respuesta a dos interrogantes de los más comunes que se presentan ante esta nueva recategorización que vence mañana, más aún teniendo en cuenta que hubo un reajuste en los montos de cada categoría.

¿El importe a pagar por el período enero 2018 es mayor que el corresponde en función a la nueva categoría?

Si, ya que los efectos de la recategorización recién se ven reflejados en el mes siguiente al cual se realiza, por lo tanto es muy factible que durante enero 2018, al quedar en la misma categoría que en diciembre 2017 pero con importes actualizados (ya que se aplican los valores de enero 2018 ) el importe a pagar sea mayor.

¿Al monotributista que está bajando de categoría pueden excluirlo por eso del monotributo?

Desde el Blog consideran que no, ya que en este caso particular el cambio de categoría se debe a un aumento en los ingresos brutos máximos que delimitan cada categoría. Por supuesto y no es necesario aclarar, que además la facturación del contribuyente debe tener siempre correlación con su realidad económica