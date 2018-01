“Si el Gobierno no quiere perjudicar a los trabajadores que deje la cláusula gatillo”

21/01/2018 -

Para el economista Javier Milei, la pauta del 15% de inflación no es factible por la primacía que tuvo el área política del Gobierno por sobre la técnica del Banco Central al reajustar las metas de inflación.

“Hay un problema: Se arranca el año donde el Banco Central tenía una meta del 10% de inflación y Nación tenía una meta del 15%. Lo pongo con este ejemplo: si uno tiene dos hijos y uno se lleva dos materias y otro se lleva 10 materias, ¿qué tratarías de hacer? Que el que se lleva 10 por lo menos se lleve 2. Bueno, el que se lleva 2 materias es la política monetaria, el que se lleva 10 materias la política fiscal, lo que hicieron fue castigarlo al que se lleva 2 materias y decirle que se lleve 10”, ejemplificó el economista.

Agregó que con ello “en lugar de corregir la política mala hacia la buena, corrigieron la buena hacia la mala. Terminaron de hacer el anuncio de levantar la meta del 10 al 15%, y las expectativas pasaron del 15 al 20%. Porque significa que ante la duda, la Jefatura de Gabinete se va a llevar puesto al Banco Central para financiar el déficit fiscal con lo cual en el largo plazo eso significa que se va a tener más inflación”.

Desde su punto de vista, señaló que “me pareció una cuestión muy desatinada porque en el fondo significa que el jefe de Gabinete reconoce que la inflación golpea más duramente a los que menos tienen, que la inflación es mala para el funcionamiento del sistema económico y no termina de decir esas cosas y al rato sale a decir que vamos a levantar la meta. Ni siquiera una mínima coherencia guarda Marco Peña y en el fondo es el verdadero ministro de Economía”.

Destacó que “después de eso, la reacción del mercado fue tan mala que le pegó un cachetazo. Pero la realidad es que cuando Sturzenegger se comprometa seriamente con la política de bajar la tasa de inflación, seguramente y eso le hace conflicto a Marcos Peña, volverá a avanzar sobre el Banco Central. Va a empeorar la buena para que se parezca a la mala lo cual me parece deplorable, nada bueno puede salir de eso, y eso es la visión económica de Marcos Peña”.

Sobre la iniciativa de poner un techo de 15% sin la posibilidad de reajuste posterior con una cláusula gatillo, señaló que “el Gobierno debería salir de esta idea que sea 15% fijo, usar las cláusulas gatillo. Si el Gobierno cree que va a lograr esa pauta, que la fije en 15% y que si se desvía, pueda activar la cláusula gatillo pero sino, lo que les está diciendo es que, más aún si miramos para atrás lo que ha sido las estimaciones de PBI, de inflación de todo lo demás del gobierno actual, todas fueron erradas”.

Añadió que “con todo ese antecedente cómo le va a exigir a otros que hagan transacciones con los propios números del Gobierno si después no se cumplen, entonces ¿qué intención tienen?, ¿bajarle el salario real a los trabajadores? Después, la gente se queja y tiene razón, si el Gobierno no los quiere perjudicar, que deje la cláusula gatillo porque qué mejor que no se ejecute porque la inflación quedó en el valor que se esperaba. Me parece que es poner una rigidez con el solo ánimo de perjudicar a los trabajadores”.