Fotos Perdió la pelea, ofendió a la madre y acabó enrejado

21/01/2018 -

A los gritos, ebrio a full, un joven ayer retornó a su casa y animó un escándalo a su propia madre, advirtiéndole: "Hija de c... No me digas nada que estoy re caliente. Me agarré a las piñas con ‘Chanchuli’. Estoy caliente. Guarda que te voy a hacer m... matando". El protagonista de tamaño desatino resultó José Daniel Álvarez, alias "Boquita", de 22 años, hijo de Norma Graciela Álvarez (55) con residencia en manzana C, lote 19, Bº Villa del Carmen Sector Usurpado. Según la mujer, su hijo salió de "ronda etílica" el viernes y en la víspera pegó la vuelta. Cerca de las 8 de la mañana ingresó a los tumbos a la casa. Su llegada despertó a toda la familia, ya que empezó a patear todos los muebles y a repartir insultos sin distinción de sexo ni parentesco. De bienvenida, llamó a su madre "hija de c...". El rosario incluyó: "No me digas nada que estoy re caliente. Hace rato me agarré a las piñas con Chanchuli. Te voy a hacer m... matando". Temerosa, su madre lo encerró en la habitación y llamó a la policía. Al ingresar los uniformados, encontraron a "Boquita" junto a la cama vociferando cuanta mala palabra le venía en mente. "Vos llamaste a la policía. Yo de aquí no me voy ni una m..." A los uniformados no les quedó otra que reducirlo a la fuerza y encerrarlo en la Seccional Décima, donde recuperó la sobriedad en una celda. Cabe resaltar que de la pelea con "Chanchuli", "Boquita" presentaba cortes en la ceja derecha y en la nariz. La fiscal ordenó que se lo mantenga guardado y se abra un proceso judicial.