Fotos Matrimonio boliviano fallece tras un vuelco en la R34 y ya son 9 las víctimas por accidentes en la “ruta de la muerte”

21/01/2018 -

Dos turistas, oriundos de Bolivia, fallecieron trágicamente en la ruta 34, al volcar la 4x4 en la que viajaban en la ruta 34, antes de arribar a El Bobadal (Jiménez). El accidente sobrevino antes de las 8, a la altura del kilómetro 847. Según la policía, fue protagonizado por una To y o t a Hi lux bl anc a que circulaba conducida por Julio Alcacer, de 47 años, a quien acompañaban Arminda Alcidez (43) y el hijo de ambos, José Luis Alcacer, de 28, todos con residencia en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. De a cue rdo con l a causa, la familia se encontraba visitando nuestro país. Anteanoche descansó en un hotel de la capital. Ayer desayunó y siguió el viaje. De los tres, el único que se habría colocado el cinturón de seguridad habría sido el hijo, se supo. Maniobra Antes de llegar a El Bobadal, el conductor se habría encontrado de frente con un automóvil invadiéndole su carril. El chofer de la 4x4 habría apelado a una brusca maniobra lanzándose hacia la banquina, ya que de lo contrario chocaba de frente con el automóvil. La s cons e cuenc i a s fueron terribles para los ocupantes de la camioneta. Primero salió despedida la esposa y después el conductor. Tras dar al menos 7 tumbos, la camioneta quedó con las ruedas hacia arriba, a 50 metros del asfalto. Urgente partió el pedido de socorro. No menos rápido fue el arribo de la ambulancia, al mando de Luis Alejandro Mansilla, chofer del Hospi tal Di s t r i tal de El Bobadal. La prioridad fue rescatar al sobrevivente, quien fue llevado al nosocomio y estabilizado por la doctora Trejo y la enfermera de turno Norma Llanos.