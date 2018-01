Fotos ‘’La encontré tirada en el piso y cubierta con sangre toda la cara’’

La hipótesis que a la tarde tomaba forma era la de un desvanecimiento y accidente doméstico, en especial a partir del testimonio del padre de la víctima En diálogo con Noticiero 7, el padre de la paciente reveló que todo comenzó temprano. "Más o menos a las siete entra mi yerno y me dice ayúdeme con la Romina; no sé qué le ha pasado". Recordó Pedro. "Fui al baño y la encontró tirada en el piso. Tenía un corte y estaba ensangrentada en toda la cara. No respondía cuando le hablaba", recordó desconcertado. Según el padre, no hizo otra cosa diferente su hija. "Se fue al baño y como no regresaba, mi yerno salió a buscarla y la encontró tirada". Acentuó su preocupación: "Parece que le dio una convulsión. Salí a la calle y le pedí a un vecino ayuda. La subimos a una camioneta cargada con placas y la trajimos al hospital. Porque sinó no sé qué pasaba, ni sé si llegaría mi hija viva". Ahondó: "La doctora de Terapia Intensiva me dijo que puede ser que hizo una convulsión y se ha caído". De todos modos, adelantó: "Hasta mañana (por hoy) recién se sabrá cómo evolucionarán; igual que chiquito está en peligro también", enfatizó.