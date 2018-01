Fotos Bomberos Voluntarios La Banda celebró sus 45 años de servicio

21/01/2018 -

Tal como estaba previsto, en la jornada de este sábado el Cuartel de Bomberos Voluntarios La Banda celebró su 45º aniversario de vida institucional. Los actos oficiales comenzaron con el izamiento de las banderas de ceremonias, que se desarrolló en la sede bomberil ubicada en calle Dorrego 999. Esta parte estuvo presidida por el titular de la comisión directiva, Víctor Marcelo Raed, quien estuvo acompañado por miembros de la comisión directiva y el titular del cuerpo activo, comisario mayor Luis Romualdo Tévez. Al referirse a la fecha, Marcelo Raed comentó: ‘Desde la fundación del cuartel, siempre estuvimos al servicio de la comunidad no sólo sofocando incendios, respondiendo a todo tipo de emergencia sino también formando hombres y mujeres de bien, personas que honran a la comunidad’. ‘A lo largo de este tiempo hemos tratado de mantener el profesionalismo y acrecentarlo para que cumpliendo las normas de seguridad el personal pueda llegar a la comunidad y dar una respuesta positiva siempre’, acotó. Por otra parte el directivo se refirió a los cambios que se están produciendo en la entidad. En este sentido especificó: "La institución está en un continuo cambio, sobre todo generacional. Muchos vecinos se acercan a la comisión directiva para administrarla y dirigirla. Además, vemos con alegría los frutos, de estos últimos cuatro años de la capacitación de bomberos en la provincia de Córdoba. Todo lo que aprendieron lo están poniendo en práctica en el desarrollo de la vida diaria, y en el desarrollo jerárquico de todo el personal". Proyectos Por parte Raed se refirió a los proyectos a desarrollar por la entidad. ‘Estamos trabajando en la actualización del parque automotor, una tarea que la iniciamos hace un año. El propósito es cumplir con las normas de seguridad en el tránsito a la par de llegar a las emergencias de forma más rápida y segura. También vamos a seguir capacitando al personal para que hasta el último bombero, que ingresó en diciembre, pueda tener la capacitación equiparada a todos los bomberos del país. Por último seguimos con el anhelo y esperamos cumplir la construcción del edificio donde funcionará la escuela de bomberos y de oficios’. Se debe mencionar que Bomberos Voluntarios La Banda se mantiene merced a la colaboración no sólo de los socios sino también del Estado. Al respecto el presidente de la comisión directiva bomberil destacó, ‘debo agradecer enormemente a los vecinos, quienes son los que mantienen la institución y permiten que esto siga adelante. Agradecemos al Estado Municipal por su aporte, siempre anhelamos que sea un poco mejorada; pero el Estado Municipal siempre está presente no sólo en lo económico sino también en otras situaciones en donde se requiere su presencia’. Con respecto a los servicios que ofrece el cuartel, Raed comentó, ‘a los vecinos les queremos comentar que nuestro cuartel está prestando el servicio de traslado de vehículos, el cual se efectúa las 24 horas; y a través de la División Seguridad les ofrecemos las inspecciones a los comercios, el mantenimiento de los elementos de seguridad contra incendio y el asesoramiento que necesite’. Actividades Cabe mencionar que durante la mañana del sábado, los bomberos efectuaron diversas intervenciones en la ciudad, con el objetivo de mostrar a la comunidad como trabajan los servidores públicos en caso de emergencia