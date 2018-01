Fotos Pericias indican que Fernado Pastorizzo no tomó alcohol ni drogas

21/01/2018 -

Un peritaje toxicológico realizado al cuerpo de Fernando Pastorizzo -el joven asesinado en Gualeguaychú el 29 de diciembre pasado y por el cual se encuentra detenida su ex novia Nahir Galarza- determinó que el joven esa noche no había consumido drogas ni alcohol. Según se supo, el peritaje fue realizado por personal de Criminalística de la Policía de Paraná y su resultado fue entregado en las últimas horas al fiscal del caso de Gualeguaychú, Sergio Rondoni Caffa. Los peritos confirmaron que "no se constató presencia de alcohol ni de drogas" en el cuerpo del joven asesinado. Cabe recordar que Nahir había asegurado en la primera de las tres declaraciones que brindó en el marco de la causa, cuando aún era testigo, que su ex novio tomaba alcohol cuando salía y que alguna vez lo había visto consumir marihuana. Además, expresó que, la noche del crimen Fernando estuvo muy violento y que la había tomado del pelo y golpeado tras una discusión por celos. El nuevo juez de la causa Mario Andrés Figueroa rechazó un pedido de la defensa para incluir la violencia de género en la calificación del caso. Actualmente, Galarza (19) está detenida en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Gualeguaychú, acusada del delito de ‘homicidio doblemente agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego’, el cual contempla una pena de prisión perpetua.