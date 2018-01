En busca del cuarto triunfo consecutivo

Fotos CLAVE. Torin Francis deberá imponer su presencia en la pintura para fortalecer las chances de su equipo.

Quimsa se presentará hoy a las 11 en el estadio Ciudad, donde enfrentará a Obras, en busca de su cuarta victoria consecutiva en Liga Nacional. El equipo fusionado viene de vencer a Regatas (96 a 80), Peñarol (85 a 74) y Salta Basket (92 a 60) y ocupa hoy la quinta posición en la tabla, con un récord de 7 victorias y 4 derrotas. Obras tiene el mismo registro que Quimsa, por lo que una victoria de la Fusión le permitirá acceder al cuarto puesto. La última vez que se enfrentaron fue el pasado 17 de diciembre del 2017, cuando Quimsa venció a Obras por 81 a 75, en calidad de visitante. El equipo de Silvio Santander mostró progresos en su juego, pero necesita afianzarlos para fortalecer sus chances en la competencia. El entrenador bonaerense hizo especial hincapié en el aspecto defensivo, que será una de las claves en el juego de hoy en virtud de que el rival tiene un plantel de jerarquía. Al quint e to ini c ial (Kemp, Valussi, Berra, Barral y Liz López) se le suman al menos otros cuartos elementos de la banca (Zurbriggen, Criswel, Lockett y Zanzoterra). Vencer a Obras no será una labor sencilla, pero Quimsa demostró que está para grandes cosas.