Lucas Alario consiguió anotar su primer doblete

21/01/2018 -

El delantero argentino Lucas Alario anotó ayer dos tantos en la goleada Bayer Leverkusen, su equipo, ante Hoffenheim por 4-1 como visitante, en un encuentro correspondiente a la 19na. fecha de la Bundesliga de Alemania.

El ex River Plate y Colón de Santa Fe convirtió su primer doblete en el conjunto alemán, a los 25 minutos del segundo tiempo y a los 45m. de la misma etapa, y de esta manera suma cinco goles en la temporada. Alario volvió a ser titular en el equipo dirigido por el alemán Heiko Herrlich, algo que no sucedía desde el 17 de diciembre contra Hannover 96.

Con esta victoria, Bayer Leverkusen (31 puntos) se colocó como escolta de Bayern Münich (44), mientras que Hoffenheim continúa con 27 unidades.

Por otro lado, Stuttgart, con los argentinos Emiliano Insúa (ex Boca Juniors) y Santiago Ascacíbar (ex Estudiantes de La Plata), cayó con Mainz 05, que tuvo a Pablo De Blasis (ex Gimnasia y Esgrima de La Plata) en el banco de suplentes, por 3-2, de visitante.

Los otros resultados de la jornada fueron los siguientes: Friburgo 2-Leipzig 1; Wolfsburgo 1-Frankfurt (David Abraham) 3; Hamburgo 0-

Colonia 2.

Hoy completarán: Bayern Münich-Werder Bremen; Borussia Mönchengladbach-

Augsburgo; Schalke 04 (Franco Di Santo)-Hannover 96.