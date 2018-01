"Fede es un hombre con todas las letras y no tengo historias con su pasado, me siento segura con él"

-

Desde que Macarena Rinaldi (30) y Federico Hoppe (44) blanquearon su relación en noviembre pasado con un apasionado beso en la pista del Bailando, la pareja se muestra feliz y vive a pleno su consolidando su noviazgo.

Instalada en Mar del Plata, donde despliega su belleza y talento en Mi vecina favorita -el espectáculo que encabeza Lizy Tagliani- la bailarina habló de su vínculo con el productor: "Es cierto que tal vez ahora, a partir de estar relacionada de otra manera con Fede, estoy un poco más visible o algunas personas que antes no me conocían, ahora saben quién soy", le contó a Ciudad.com.ar.

Luego, la entrevistada aseguró que el flechazo con su jefe no fue instantáneo, pero que se dejó llevar: "Entre nosotros se terminó dando un vínculo que jamás hubiera imaginado y siempre traté de no mezclar, pero bueno fue más fuerte y sucedió. Es algo inesperado para mí, pero la vida me sorprendió y estoy muy contenta".

En cuanto a cómo se maneja Hoppe con su intimidad, la diosa dejó en claro que es algo que comparten: "A mí me encanta cómo es Fede, me gusta mucho esa característica de él porque yo también soy bastante así. Desde que estoy con él, mi vida cambió en que me siento mucho más feliz. Siento que tenemos una relación muy normal y tratamos de vivir todo con tranquilidad, no queremos volvernos locos, nos gusta disfrutar y nos manejamos con mucha naturalidad. Es una persona recontra pública y lo conocen en todos lados a los que va".

Por otro lado, se refirió a la fama de galán de su pareja: "Como dije antes, siempre traté de ir por otro lado. Pero la verdad es que confío muchísimo en él y eso me hace sentir bien. Me siento segura y Fede es un hombre con todas las letras y no tengo historias con su pasado".

"En definitiva, lo que queremos los dos es hacernos bien y lo hacemos. Estamos viviendo el momento a full, se nos pasa todo tan rápido que a veces me gustaría que pase más lento para disfrutar más. Pero no somos de planificar ni proyectar tanto porque la estamos pasando muy bien y vamos de a poco. ¿Matrimonio e hijos? No, es muy pronto. No estaría mal y son cosas que me encantarían y seguramente a él también. Pero no hay prisa para nada y estamos muy, muy bien", cerró, enamorada.