Celeste Muriega chocó con un motociclista en Carlos Paz

Fotos ROCE Y AL PISO. "La realidad es que la moto me chocó a mí", aseguró.

21/01/2018 -

Las marcas sobre el Fiat 500 de Celeste Muriega, la motocicleta tirada sobre el asfalto, debajo de un Chevrolet que mostraba el baúl abollado tras un fuerte impacto. Ese escenario encontró la policía al llegar al lugar del accidente que tuvo como protagonista a la bailarina, en la madrugada del viernes, en una de las calles principales de Villa Carlos Paz.

Muriega circulaba en su auto acompañada por dos amigas tras una nueva función de Bien Argentino, La Evolución, en el Complejo Malambo, cuando se produjo el choque. El joven que manejaba la moto no sufrió heridas de consideración, más allá del golpe con el pavimento.

"Cuando estaba estacionando, puse balizas, y una moto me quiere pasar muy rápido por la derecha -le dijo Muriega a Teleshow-. Me toca en la parte del costado del auto. Se desvía y se termina yendo de costado y cayendo contra otro auto que estaba estacionado. La realidad es que la moto me chocó a mí".