Habría un detenido por la extorsión a Susana Gimenez

21/01/2018 -

Fernando Cristino, director de la revista Caras Uruguay, le confirmó a FarándulaShow que Susana Gimenez no está bien con el tema de la extorsión por supuestos videos con imagenes íntimas de su nieta Lucía, capturadas de un celular de su novio Joaquín Rozas.

La diva no participó del show de su hermano Patricio Gimenez en el Conrad y se mostró muy poco en estos días, porque no quiere hablar sobre el tema con la prensa y espera novedades por parte de Fernando Burlando a través de su estudio, con la data de que ya habría un detenido en la causa y no es el periodista involucrado en develar la filtración del material, Pablo Silva.