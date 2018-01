Fotos "Soy amable, pero después de sacarme 120 fotos en una cuadra, deja de ser divertido"

21/01/2018 -

Tras poner punto final a un año en el que su carrera explotó gracias al suceso de Las Estrellas, Natalie Pérez (31) planifica un 2018 más calmo, pero abocado a su pasión por el canto. "La fama me da miedo", aseguró en las páginas de la revista Gente donde reveló algunos aspectos negativos de la fama. "Crecí con esto. Me pasaba en los recreos del colegio, a los diez años, cuando hacía Chiquititas. Después, con Esperanza mía, Guapas y Graduados. Tal vez en distintas dimensiones. Porque hoy mucha gente sabe mi nombre. Pero fue de a poco. Sin embargo, todavía me sorprende que muchos no entiendan que soy un ser humano también. Me dicen: ‘Te debés a tu público’ o ‘es parte de tu trabajo’. ¡No es así! Imaginate que sos mecánico y tenés que andar arreglando ruedas y motores cada vez que alguien se queda en la calle", contó la actriz en la revista, donde además se animó a una producción sexy vestida con una malla enteriza escotadísima. "Sería tedioso. A veces tengo la sensación de querer esconderme. Soy amable, pero después de sacarme 120 fotos en una cuadra, deja de ser divertido", relató Natalie, que lamenta hoy "no poder ir a la playa o sentarme a tomar un helado".