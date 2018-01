Florentino a Cristiano: "No hay dinero para tu mejora..."

Fotos Cristiano Ronaldo

Con un ambiente desangelado (ayer quedaban 5.800 en taquilla) y sin opciones en LaLiga, Cristiano Ronaldo volverá a centrar toda la atención antes y durante el encuentro que el Real Madrid juega este domingo contra el Deportivo.

Habrá que prestar atención para ver el recibimiento al portugués, que no ha pisado el césped de su estadio desde que As desvelara en su portada del pasado lunes día 15 su intención de irse al Manchester United cuando termine la temporada, molesto por la promesa no cumplida por Florentino, tras disputarse la última final de la Champions ante la Juve en la que él marcó dos goles (y otros ocho entre cuartos y semifinales), de que le subiría el sueldo.

A Cristiano le apoya más la historia que su momento actual en dicha polémica contractual. A su favor, los 422 tantos en 418 encuentros desde que llegó al Madrid y sus cinco Balones de Oro. Hoy habla el Bernabéu.

Cristiano no está desencantado por el dinero que le pudiera suponer el aumento de sueldo (aunque no le parece proporcionado que Messi cobre 50 millones netos al año y él perciba 21). Su malestar viene provocado por el hecho de que Florentino incumpliera su promesa.

Meses después de la final de Cardiff, el presidente blanco sólo volvió a dirigirse al portugués para decirle que “no hay dinero para una mejora”. Esta explicación no convence a Cristiano, puesto que el Madrid intentó fichar a Mbappé el pasado verano y, ahora, se está moviendo por Neymar. A oídos de Cristiano también han llegado informaciones que aseguraban que Florentino quiere utilizarlo como moneda de cambio por el brasileño del PSG.

Otro punto de fricción surgió cuando el Comité de Competición le sancionó con cinco partidos por su empujón a De Burgos Bengoetxea en la Supercopa. Cristiano volvió a no sentirse apoyado por la entidad. Esperaba que el Madrid hubiera empleado todos sus recursos para defenderle y lograr que le rebajaran la sanción, más cuando en esa jugada había sido víctima de un penal.