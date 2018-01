Hijos de Ricky Martin preguntan por qué tienen dos papás

Hoy 19:38 -

El puertorriqueño Ricky Martin (46), que recientemente se casó con Jwan Yosef (33), contó por que le costó tanto admitir que era gay y cuáles eran los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de hacer este asunto público.

Una de las razones, según el cantante, fueron sus gemelos Valentino y Matteo que hoy tienen 10 años.

"Tuve a mis hijos y dije: 'Tengo que salir (del clóset)'. Quiero decir, no voy a mentirles a estos niños preciosos. ¿Mentirles? No, ese no es el propósito de esto.”

Al principio, el músico se encargó solo de la crianza de los pequeños, sin embargo, desde hace dos años, ha logrado conformar una familia homoparental con su esposo, Jwan.