CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Enero 2018

A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS.

22/01/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.15 GOLPE AL CORAZÓN

00.25 #HASHTAGVIAJEROS

00.30 STAFF

AMÉRICA

11.00 INVOLUCRADOS

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.30 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

CANAL14

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 DE A DOS

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 LA TOCATA

16.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 LUNFARDO ARGENTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET CAPITALINA

20.00 GIGANTES DEL SUR

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN

22.30 VIVIR SANTIAGO


CANAL 4

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

06.16 ESCAPE EN LA SABANA

08.03 ENEMIGO PÚBLICO

10.37 JUNTOS... PERO NO TANTO

12.25 DRAGON PEARL, THE

14.14 ESTE CUERPO NO ES MÍO

16.12 LETRA Y MÚSICA

18.10 TONTO Y RETONTO

20.12 ¿SOLO AMIGOS?

22.02 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

TCM

09.34 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.26 LA NIÑERA

10.52 LOS CAZAFANTASMAS

12.45 JACK FROST

14.39 EN BUSCA DE UN SUEÑO

16.31 GLADIADOR

19.21 EL LUCHADOR

22.00 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

23.50 LÍNEA MORTAL

TNT

06.48 INDIANA JONES Y EL TEMPLO MALDITO

08.53 GODZILLA

11.09 ALFOMBRA ROJA DE LOS SCREEN ACTORS

GUILD®

11.59 SCREEN ACTORS GUILD AWARDS®

13.54 ENCANTADA

15.48 EL REY ESCORPIÓN. EL NACIMIENTO

DEL GUERRERO

17.46 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD

17.48 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA

DE LAS SOBRAS

19.30 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD

19.31 TITANES DEL PACÍFICO

22.00 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

23.39 SOLDADO ANÓNIMO

01.57 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD

01.59 ESTADO CRÍTICO

SPACE

08.55 EL PATRIOTA

11.54 PEARL HARBOR

15.08 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA

16.58 LOS AGENTES DEL DESTINO

18.54 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

22.00 SHARKNADO 2. EL SEGUNDO

23.39 SHARKNADO 3

CINECANAL

09.00 PARAÍSO

10.50 JIMMY NEUTRÓN, EL NIÑO GENIO

12.20 CARTAS A JULIETA

14.15 AMOR SIN ESCALAS

16.10 ZOOLANDER

17.50 AGUA PARA ELEFANTES

20.00 YO ANTES DE TI

22.00 LOS PINGÚINOS DE MADAGASCAR

SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

A DÓNDE IR

EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO


JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.


VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.


DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.


LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.

CINES

COCO (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

22/01 -24/01- 17:00 (Cast) 19:30

(Cast)

EL PASAJERO (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACION: 105

Minutos

HOY AL 24/01 22:00 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

22/01 - 24/01 - 16:30 (Cast) 19:00

(Cast)

JUMANJI: EN LA SELVA

(3D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 24/01 21:40 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

22/01 - 24/01-17:15 (Cast) 20:00

(Cast)

TRES ANUNCIOS PARA UN

CRIMEN (2D):

COMEDIA , CIENCIA FICCIÓN (+ 16

AÑOS)

HOY AL 24/01 22:15 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 24/01 - 17:30 (Cast)

PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):

COMEDIA , CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

24/01 19:40 (Cast)

NO DORMIRÁS (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

22/01 22:25 (Cast)

LA NOCHE DEL DEMONIO

IV (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 13

22/01 -24-01- 17:30 (Cast) 20:10

(Cast) 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

COCO ATP

CASTELLANO 2D 18:20- 20:50-

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 17:40 (TODOS LOS

DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA APTA

13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR)

CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA APTA

13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR)

CAST. 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)

LA NOCHE DEL DEMONIO

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30- 22:40- (TODOS

LOS DÍAS)

Venta anticipada

“50 sombras liberadas”

Estrena el 08 de febrero 2018

 
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