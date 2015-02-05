CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Enero 2018
A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS.
Por El Liberal
22/01/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.45 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.15 GOLPE AL CORAZÓN
00.25 #HASHTAGVIAJEROS
00.30 STAFF
AMÉRICA
11.00 INVOLUCRADOS
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ESCUELA PARA MARIDOS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.30 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.00 EN ARMONIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 DE A DOS
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 LA TOCATA
16.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 LUNFARDO ARGENTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET CAPITALINA
20.00 GIGANTES DEL SUR
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.16 ESCAPE EN LA SABANA
08.03 ENEMIGO PÚBLICO
10.37 JUNTOS... PERO NO TANTO
12.25 DRAGON PEARL, THE
14.14 ESTE CUERPO NO ES MÍO
16.12 LETRA Y MÚSICA
18.10 TONTO Y RETONTO
20.12 ¿SOLO AMIGOS?
22.02 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
TCM
09.34 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.26 LA NIÑERA
10.52 LOS CAZAFANTASMAS
12.45 JACK FROST
14.39 EN BUSCA DE UN SUEÑO
16.31 GLADIADOR
19.21 EL LUCHADOR
22.00 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
23.50 LÍNEA MORTAL
TNT
06.48 INDIANA JONES Y EL TEMPLO MALDITO
08.53 GODZILLA
11.09 ALFOMBRA ROJA DE LOS SCREEN ACTORS
GUILD®
11.59 SCREEN ACTORS GUILD AWARDS®
13.54 ENCANTADA
15.48 EL REY ESCORPIÓN. EL NACIMIENTO
DEL GUERRERO
17.46 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD
17.48 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA
DE LAS SOBRAS
19.30 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD
19.31 TITANES DEL PACÍFICO
22.00 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
23.39 SOLDADO ANÓNIMO
01.57 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD
01.59 ESTADO CRÍTICO
SPACE
08.55 EL PATRIOTA
11.54 PEARL HARBOR
15.08 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA
16.58 LOS AGENTES DEL DESTINO
18.54 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
22.00 SHARKNADO 2. EL SEGUNDO
23.39 SHARKNADO 3
CINECANAL
09.00 PARAÍSO
10.50 JIMMY NEUTRÓN, EL NIÑO GENIO
12.20 CARTAS A JULIETA
14.15 AMOR SIN ESCALAS
16.10 ZOOLANDER
17.50 AGUA PARA ELEFANTES
20.00 YO ANTES DE TI
22.00 LOS PINGÚINOS DE MADAGASCAR
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.
CINES
COCO (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
22/01 -24/01- 17:00 (Cast) 19:30
(Cast)
EL PASAJERO (2D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACION: 105
Minutos
HOY AL 24/01 22:00 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND
(3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
22/01 - 24/01 - 16:30 (Cast) 19:00
(Cast)
JUMANJI: EN LA SELVA
(3D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 24/01 21:40 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
22/01 - 24/01-17:15 (Cast) 20:00
(Cast)
TRES ANUNCIOS PARA UN
CRIMEN (2D):
COMEDIA , CIENCIA FICCIÓN (+ 16
AÑOS)
HOY AL 24/01 22:15 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 24/01 - 17:30 (Cast)
PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):
COMEDIA , CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
24/01 19:40 (Cast)
NO DORMIRÁS (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
22/01 22:25 (Cast)
LA NOCHE DEL DEMONIO
IV (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 13
22/01 -24-01- 17:30 (Cast) 20:10
(Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
COCO ATP
CASTELLANO 2D 18:20- 20:50-
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 3D 17:40 (TODOS LOS
DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA
13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR)
CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA
13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR)
CAST. 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)
LA NOCHE DEL DEMONIO
APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30- 22:40- (TODOS
LOS DÍAS)
Venta anticipada
“50 sombras liberadas”
Estrena el 08 de febrero 2018