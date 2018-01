Cristian Pavón analizará su continuidad en el Xeneize

-

El delantero de Boca Juniors Cristian Pavón puso en duda su continuidad en el club de la Ribera al asegurar que desde hoy se pondrá a analizar su futuro inmediato en el "Xeneize" ante la convocatoria del Arsenal inglés, que pretende llevárselo inmediatamente.

"Después de este partido me sentaré a hablar con mi representante, Fernando Hidalgo, y con mi familia, y veré qué es lo que pasa", anunció esta noche Pavón antes del Superclásico con River Plate.

"Uno siempre da el máximo para que otros equipos te quieran. Ojalá se arregle. Yo en un momento dije que me iba a quedar pero bueno, todavía no sé nada. Prefiero jugar este partido y no estar enfocado en lo que pasa afuera", apuntó.

El joven atacante que ayer cumplió 22 años remarcó que el futuro inmediato "no está decidido", atento al interés del Arsenal, de Inglaterra, que estaría dispuesto a pagar los 37 millones de dólares de la cláusula de rescisión para llevárselo.