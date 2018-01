Massot ratificó que el PRO "está consustanciado con la reelección del Presidente en 2019"

Fotos TAREA. En los próximos meses, dejó en claro que es "fundamental" que se pueda sancionar el "blanqueo laboral".

22/01/2018

El diputado nacional por Córdoba y presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, aseguró que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, están "totalmente consustanciados con una reelección del presidente Mauricio Macri en 2019", al igual que todo el equipo partidario.

"Vidal, Rodríguez Larreta y Marcos Peña son, sin dudas, la segunda línea del Presidente y detentan la mayor responsabilidad. Ahora los veo a ellos y a los que venimos atrás totalmente consustanciados con una reelección del Presidente en 2019", dijo Massot en una entrevista que publicó el diario Clarín.

Agregó: "Hablar de la Argentina de acá a seis años es sólo una expresión de deseos", al ser consultado si son Vidal, Rodríguez Larreta y Peña los sucesores de Mauricio Macri.

En cuanto a la continuidad en el peronismo, dijo que "el peronismo lleva en los genes la búsqueda de verticalismo y de la autoridad, y tiene un criterio muy objetivo para otorgar esa autoridad, que es el consenso popular tansmitido a través de las urnas. En las últimas elecciones no hubo ganadores en el peronismo y eso es lo que hace que permanezca esa confusión en su conducción, pero no va a seguir así siempre", dijo. Agregó que veía posible que ‘en 2 ó 4 ó 6 años’ el PJ, Unidad Ciudadana, Frente Renovador y Movimiento Evita, que en las últimas elecciones compitieron entre sí, ‘tiendan a converger’ y, en ese caso, se dará una búsqueda de ‘un nuevo liderazgo’ que, no estará relacionada con la ex presidenta Cristina Fernández.

Massot dijo sobre el PJ en el Congreso que "hay un sector que entiende bien su rol de oposición y que las leyes de alguna manera tienen que salir".