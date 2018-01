Baradel desafía: "No tengo miedo a que me investiguen"

Fotos SINDICALISTA. Es considerado por el gobierno como un férreo opositor kirchnerista.

22/01/2018 -

Roberto Baradel, secretario general de Suteba, el gremio docente más grande de la provincia de Buenos Aires, aseguró que no le preocupa que la Justicia investigue su patrimonio y recordó que "ya lo hicieron varias veces y solo encontraron la cuenta sueldo".

"No tengo miedo a que me investiguen, no tengo ninguna preocupación con eso. No van a encontrar absolutamente nada", sostuvo.

El gremialista respondió a las críticas en su contra y detalló que tiene dos celulares, "un Motorola y un iPhone 6 viejo" que, explicó, "es un instrumento de trabajo".

Durante una entrevista con radio Mitre, Baradel remarcó que "han buscado cuentas" suyas "por todos lados y lo único que han encontrado" es su "cuenta sueldo".

Diferencia

"Es lamentable que no hagan diferencia ni reconozcan a los que levantamos la voz en defensa de los intereses de los trabajadores. Las críticas deben ser fundadas. Lo que no pueden hacer es enlodar a todo el mundo respecto al tema de los bienes", cuestionó.

Por otra parte, el gremialista cuestionó al Ministerio de Educación al señalar que "tenia que convocar" a los sindicatos para debatir las paritarias "en diciembre y no lo hicieron".

Además, Baradel advirtió que aceptar el 15 por ciento de aumento para los maestros como propone el Ejecutivo nacional "es aceptar lisa y llanamente una rebaja de salario".

Inflación

"Economistas que avalan la política del gobierno no bajan del 19% (de inflación para el 2018) y para nosotros este año será de no menos del 23%", señaló Baradel.

Al mismo tiempo, Baradel destacó que desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA) "ya le presentamos tres notas al ministro para que se discuta educación pública de calidad, formación docente, capacitación, infraestructura, programas de estudio y reforma secundaria".