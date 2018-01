La "poca transparencia, el sesgo antiinstitucional y la tentación de gobernar por decreto"

Fotos GOBIERNO. Si habla de transparencia, debe ser el primero en dar el ejemplo".

22/01/2018 -

Al margen de la situación económica, para Berenzstein, el Gobierno tiene otros dos problemas a resolver que no son menores.

"Uno de ellos es el discurso de la transparencia que se contradice con algunas cuestiones éticas por nepotismo o por negocios familiares, el caso Triaca que no es el único, o las palmeras, es un Gobierno gasto maníaco éste, como todos. Pero entre el discurso de la austeridad y la realidad hay una diferencia y eso al Gobierno le va a costar mucho", indicó.

Puntualizó que esto será así porque "hay prácticas, conflictos de intereses y cosas por el estilo que en la Argentina hasta ahora no fueron parte de la agenda, pero que ahora en un gobierno que plantea la transparencia como objetivo se convierte en parte de la agenda".

Destacó que "si no hubiera hablado de transparencia no es que pueda ser corrupto, pero por lo menos no genera contradicciones, no anda haciendo una bandera de cosas que luego no se pueden sostener. Si se habla de transparencia, fenómeno, pero debe ser el primero en predicar con el ejemplo, eso es una contradicción que le está costando y le va a costar a Macri o al Gobierno en general. No es un problema menor".

El analista, describió que "la segunda cuestión tiene que ver con las reformas políticas porque un Gobierno que dijo que iba a hacer una reforma electoral, el financiamiento, etc., pero hasta ahora la agenda de transformaciones institucionales ha sido más bien decepcionante".

Ejemplificó que "la ley de información pública y no mucho más y creo que ahí también hay un sesgo antiinstitucional del Gobierno que habla mucho pero no hace nada. O hace muy poco. En estos primeros dos años ha tenido incluso la tentación de gobernar por decreto".

Precisamente, sobre el DNU que promulgó el Gobierno hace una semana, dijo que "algunos piensan que es inconstitucional, así que vamos a ver qué pasa porque hay una presentación muy seria de Margarita Stolbizer (diputada del GEN) al respecto de que no se justifica ni la necesidad ni la urgencia con el Congreso que puede sesionar, que lo podría haber mandado al Congreso en extraordinarias pero no lo hizo, entonces, ahí digamos por lo menos hay desprolijidad". Señaló que si bien "es un instrumento legítimo del Presidente, éste es un Presidente que se suponía venía a gobernar de acuerdo con la letra y el espíritu de la Constitución, pero no lo está haciendo. Entonces, el capítulo institucional es uno en el que el Presidente tiene todavía mucho para avanzar, entonces mientras que en lo político en términos de gobernabilidad, al Gobierno le fue bien, en lo institucional no hizo nada o casi nada".