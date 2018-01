"El operativo reelección ya comenzó y el Gobierno necesita para llegar bien a 2019 crecimiento económico"

Fotos ANALISTA. Para Berenzstein aún hay muchos problemas por resolver, sobre todo institucionales.

22/01/2018 -

La reciente foto de un grupo de gremialistas en Mar del Plata, tres gobernadores que se suben al avión presidencial en una gira internacional, el PJ que no termina de encontrar las piezas de su rompecabezas, un decreto que sorprendió a toda la oposición, son todas instantáneas de estas primeras semanas del año que contornean el perfil de un 2018 pre electoral en el que hay mucha definiciones en juego.

Para Sergio Berenzstein, uno de los analistas políticos más interesantes de estos tiempos, todos estos hechos marcan una dinámica de la vida política nacional que se va a presentar muy inquietante.

En primer término, consultado sobre qué significado tiene la reunión de Hugo Moyano, Barrionuevo y otros sindicalistas en Mar del Plata, señaló que "implica una reacción del sindicalismo en dos planos. Por un lado, frente a la reforma laboral que pensaba impulsar el gobierno y por otro, no menor, frente a algunas investigaciones de corrupción que involucran a sindicalistas por ahora periféricos". En esa línea puso al "Pata" Medina, a "Caballo" Suárez y a Balcedo, de Soeme. "Esto fue como una guerra periférica con jugadores periféricos que el sindicalismo leyó como el inicio de una avanzada que podría comprometer a gremios y sindicalistas más importantes". Agregó que "parte de la reforma laboral implica un control más exhaustivo de obras sociales".

Para Berenzstein, esa foto "fue una expresión de un sector del sindicalismo que hasta ahora había tenido buen diálogo con el Gobierno y que está mostrando alguna divergencia que puede pronosticar batallas más duras hacia adelante".

Puntualizó que la reacción oficial fue "volver a fragmentar la idea de reforma laboral que ya venía fragmentada porque el Gobierno tras el impulso electoral se agrandó un poco y quiso mandar una reforma más seria. Pero ahora, volvió a desacelerar con la idea de avanzar en algunos gremios con los cuales hay posibilidades de cerrar acuerdos por productividad".

Pero, -destacó- "la idea es ir muy gradualmente para evitar conflictos y sobre todo en hechos de violencia como el de diciembre que son parcialmente responsables de una caída importante en la imagen del Presidente Macri. Todo esto explica lo que esta pasando, aún no hay un frente sindical unido, tampoco una articulación entre el sindicalismo y el resto del PJ que vive su propio proceso de reconfiguración".

El 2019

A su vez, al consultársele sobre cuáles son los desafíos políticos para el Gobierno este año señaló que ‘el operativo reelección ya comenzó y ahí lo que se tiene es un Gobierno que necesita para llegar bien a la elección del 2019 crecimiento económico. Por eso la agenda del Presidente va a ser sobre todo económica asumiendo que el PJ siga fragmentado". En este escenario actual, "hay un Presidente que para llegar con chances de ganar en primera vuelta, repetir ese 40% de votos de octubre y más de 10 puntos sobre la oposición que estaba fragmentada, necesita que la economía crezca y la economía la verdad que ha presentado más problemas que la política". Agregó que "se suponía que cuando empezó Macri lo político iba a ser el gran problema y la economía iba a andar bien, que iban a venir inversiones, pero nada de eso pasó".

Señaló que "el empresario da respaldo político pero lo que quiere es ganar plata. Si no hay negocios en el país no va a haber inversión. No falta respaldo sino que no hay rentabilidad".