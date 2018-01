No hubo vencedores en los clásicos de Salta y de Chaco

22/01/2018 -

Juventud Antoniana igualó sin tantos ante Gimnasia y Tiro, en el clásico salteño, mientras que Chaco For Ever empató 1 a 1 frente a Sarmiento, en el derby de Resistencia, en los dos partidos que le pusieron fin a la ida de la primera eliminatoria de la Copa Argentina, reservada para equipos del Federal A.

En el estadio Padre Martiarena de Salta, Antoniana y Gimnasia y Tiro no se sacaron ventajas en una nueva edición del clásico salteño. El cotejo de vuelta se jugará el miércoles venidero desde las 22, en el Gigante del Norte.

Por su parte, en el estadio Juan Alberto García de Chaco For Ever, el local y Sarmiento empataron 1 a 1 en el derby de Resistencia. Gonzalo Rodríguez puso en ventaja a Chaco For Ever, a los 12 del primer tiempo; mientras que Luis Silba marcó la igualdad, a los 34 de la parte final. El partido desquite se llevará a cabo mañana a las 21.30, en el estadio Centenario de Sarmiento de Resitencia.