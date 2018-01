Pato prioriza lo grupal por sobre lo individual

22/01/2018 -

El año pasado tuvo muchos minutos en cancha y, como todo jugador, espera tener más rodaje en este 2018. Pero Matías Pato tiene en claro que para conseguir el objetivo del ascenso, hay que priorizar el grupo por sobre lo individual. "En lo personal me sentí bien, de menor a mayor. Conforme sí porque he jugado muchos minutos y trato de mejorar día a día. Pero siempre rescato que lo importante es que el grupo esté bien y que hicimos una buena primera parte de torneo. Ahora como objetivo tenemos dar cada uno lo mejor en forma individual y eso le va a hacer bien al equipo", destacó el volante de Central Córdoba. "En la primera parte el técnico ha rotado mucho el equipo y al que le tocó estar ha respondido de la mejor manera, eso quiere decir que todos estamos entregándonos al 100%. Ahora es lo mismo, trataremos de dar todos lo mejor para que el técnico tenga un problema, por así decirlo, para elegir los once", concluyó.