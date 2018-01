Erviti cobrará los seis meses que le quedan de contrato

22/01/2018 -

Walter Erviti está oficialmente desvinculado de Independiente de Avellaneda, aunque su salida del Rojo fue bastante complicada. No sólo por el hecho de que el entrenador Ariel Holan no lo iba a tener en cuenta en el plantel sino que además para la entidad de Avellaneda hubo una situación que no fue fácil de manejar: los seis meses de contrato que aún le quedaban al volante para cerrar su ciclo con el club.

Lo concreto es que Independiente no tendrá otra alternativa que cumplir con el contrato y deberá pagarle los seis meses restantes al jugador que tiene pensado seguir su carrera futbolística en otra institución (se habla de Instituto de Córdoba o bien Alvarado de Mar del Plata).

La dirigencia de Independiente trató por todos los medios de llegar a un acuerdo con el futbolista que cuando se enteró de la decisión de Holan, pidió que se le pagara en su totalidad para que se produzca su salida. Ante esta situación, el Rojo optó por firmar la recisión del contrato, pero con la salvedad de que le seguirá pagando a Erviti los seis meses que restan.