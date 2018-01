Araceli González volvió a lanzarle dardos a Suar

22/01/2018 -

Desde que se alejó de Canal 13, Catalina Dlugi no hace más que sacar las más fuertes confesiones a las estrellas de la televisión argentina en su programa radial "Agarrate Catalina". Esta vez fue Araceli González, quien sin pelos en la lengua confesó que con Adrián Suar, su ex y el padre de su hijo "Toto" no tiene una buena relación.

"Me encantaría decir que tengo una gran relación con Adrián, pero no es así. No me van a ver nunca en una foto con él", fue la primera frase con la que dejó a Catalina con la boca abierta. Aunque Araceli ya había mostrado su carácter cuando el año pasado salió a respaldar a su marido, Fabián Mazzei, en un cruce con otra ex de Suar, Griselda Siciliani.

Todo comenzó cuando la ex modelo se refirió a los mensajes de audio que se filtraron a la prensa, en los que tanto ella como Luciano Castro se quejaban de ciertas condiciones de trabajo en Pol-ka, durante las grabaciones de la telenovela "Los ricos no piden permiso". como lo reflejó Teleshow.

"Después de todo lo que sucedió y los audios que liberaron a través de la empresa, a uno le da miedo trabajar en la productora", afirmó. Y agregó: "Aunque me llamen, yo no voy a trabajar ahí porque no va a ser placentero y me voy a sentir descuidada", dijo sobre Pol-

ka.

Y admitió desde Mar del Plata, adonde protagoniza "Los Puentes de Madison" con Facundo Arana: "‘Me encantaría decir que tengo una gran relación con Adrián, pero no la tengo. Mi historia es como la del 80% de mujeres que se separan y no tienen relación con sus ex. Hay muchas mujeres que criamos solas a nuestros hijos. Lo respeto por ser el padre de mi hijo, pero hay cosas que he sufrido y que me guardo en mi interior. Mi hija desde que tiene dos años lo conoce, y tampoco tiene relación", dijo.