"La forma del agua" es el mejor filme del año, según productores

El Sindicato de Productores de Hollywood consagró a "La forma del agua", del mexicano Guillermo del Toro, como la mejor película del año, en la ceremonia que es considerada la antesala de los premios Óscar.

La vencedora se impuso a la ganadora de los Globos de Oro "Tres avisos por un crimen", lo que divide los pronósticos para el máximo premio del cine, consigna un cable de la agencia EFE.

Entre las nominadas también figuraban "Un amor inseparable", "Call me by your name", "Dunkerque", "Huye", "I, Tonya", "Lady Bird", "Apuesta maestra", "The Post: Los oscuros secretos del Pentágono" y "Mujer maravilla".

La estatuilla fue recibida en la ceremonia por el productor asociado J. Miles Dale, ante la ausencia de Del Toro, quien debió viajar a su México natal por la enfermedad de su padre.

"Cuando tus protagonistas son una señora de limpieza y un pez, la historia es difícil de vender", dijo el productor, en alusión al argumento del filme, que narra la historia de amor entre una mujer muda y una extraña criatura marina.

En las 27 ediciones de este premio, 19 de los ganadores también se alzaron con una estatuilla en la ceremonia de los Óscar.