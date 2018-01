Morgan dejará "The Walking Dead" para pasar a Fear

22/01/2018 -

Fear the Walking Dead regresará con una cuarta temporada en abril, en simultáneo al estreno en Estados Unidos y AMC lanzó las primeras imágenes del crossover de la serie con The Walking Dead. Así, el personaje de Morgan , interpretado por Lennie James, dejará "The Walking Dead" al final de la octava temporada para pasar a "Fear" en su cuarta edición.

En la nueva entrega se verá el mundo de Madison Clark (Kim Dickens) y su familia a través de nuevos ojos: los ojos de Morgan Jamen (Lennie James), quien se une a la historia.