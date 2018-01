Abel Pintos lloró a 20 años de su debut en Cosquín

-

Abel Pintos fue la figura principal en la apertura de la 58ª edición del Festival de Cosquín ante una multitud que se concentró en la Plaza Próspero Molina, al cumplirse 20 años de su debut aquí, mientras que al comienzo del encuentro, Jairo y Baglietto ofrecieron un impactante concierto, Opus Cuatro celebró sus 50 años con la música, y Peteco Carabajal presentó "Riendas Libres".

Vamos a contar el show de atrás para adelante, porque indudablemente la presencia de Abel tuvo que ver, en gran parte, con la venta de las 8.971 entradas durante la primera noche de esta fiesta folclórica.

En el final, a la 1.29, Abel Pintos apareció en el escenario ante la euforia de sus fans.

Inició su espectáculo celebrando sus 20 años en el Festival (gracias a una invitación de León Gieco a quien le dedicó el show) cantando "Fuego de Anymana", estalló en llanto y entonó "La flor azul" como prólogo a una seguidilla de himnos folclóricos.

En la segunda parte del recital ya transitó los temas de sus últimas producciones: "Único" y "11" .

En medio de un griterío cerró su show de más de una hora y media con "Como te extraño" y "Oncemil".

Tras la emotiva actuación, Abel le bajó al tono a su impresionante presente y dijo a Télam: "Yo no podría decir que soy el artista más convocante de folclore porque yo no hago pura y exclusivamente folclore y eso es una realidad", señaló.

En la misma tónica concluyó que "me siento muy bien, esté en el número del ranking de quien sea, pero al menos yo no mido las cosas de ese modo y por lo tanto no puedo adoptar un rol semejante".

Cómo fue la fiesta

Después de los fuegos artificiales, Jairo y Juan Carlos Baglietto comenzaron su espectáculo con el tema "Cuando", de Jorge Fandermole, recibiendo la primera ovación por un concierto sin fisuras.

Al término del primer tema Baglietto reiteró: "Venimos a dar por tierra con aquella vieja cuestión de que los rosarinos y los cordobeses no nos entendemos".

A su turno, Opus Cuatro abrió con "Puente Carretero" y la participación especial de Peteco Carabajal brindó una brillante versión de "Oración del remanso". Con los históricos integrantes de la agrupación creada en 1968 en la ciudad de La Plata cantaron "Chayita del vidalero" y "Todo cambia". Para clausurar la actuación Opus 4 eligió "Todo el mundo a bailar" y "Alfonsina y el mar".

El siempre innovador Carabajal presentó "Riendas Libres", grupo que comparte con su hijo Homero (guitarra, voz y composiciones) y Martina Ulrich (percusión y batería) hermana de Homero e hija de Claudia Cárpena.