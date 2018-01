Solita Silveyra volverá a actuar tras el accidente

-

Soledad Silveyra reapareció en la televisión, sentada a la mesa de Mirtha Legrand, en su progama de los sábados por la noche, después del accidente que protagonizó en enero del año pasado mientras vacacionaba en Punta del Este, cuya recuperación la alejó de la actuación durante largos meses.

Ya repuesta contó que a fines de febrero comenzará con los ensayos de la obra Rabbit Hole, producida por Adrián Suar, con un elenco integrado por Germán Palacios, Gabriela Toscano y Tomás Kirzner, entre otros, según reflexió Teleshow: "Es una obra maravillosa, uno va a reír y llorar. Plantea un momento dramático y maravilloso el autor, que sabe indagar en el alma humana y cómo puede aceptar, luchar y salir adelante a pesar de lo que peor que nos puede pasar", adelantó.

La querida actriz, a quien su papel como jurado en el Bailando por un sueño la volvió más popular aún no pudo evitar emocionarse en su charla con "La Chiqui": "Gracias, no tengo más que palabras de agradecimiento enorme porque la pasé mal. Ya quedó atrás. Cuando doy las gracias me emociono porque fue muchísimo el amor que recibí de mis amigos, de mi familia y de una médica que amo y respeto", contó Soledad sin poder contener las lágrimas.