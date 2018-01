La actriz Mercedes Morán se confesó a favor de que la mujer pueda decidir continuar con un embarazo o interrumpirlo

-

La talentosa actriz Mercedes Morán se dejará ver muy pronto en la pantalla grande junto a Ricardo Darín, con quien protagoniza una historia que se llevará el nombre de "El amor después del amor", la cual hace foco en una pareja que tiene una muy buena relación, de muchos años y con un hijo en común que al dejar la casa los deja con una crisis matrimonial entre manos.

Pero Mercedes prefiere no ahondar en la película porque prefiere que el público se entere de los detalles viéndola en la cine. Sin embargo, en diálogo con Catalina Dlugi, en el programa radial "Agarrate Catalina", la actriz no le esquivó a la actualidad y opinó sobre las polémicas que se generaron en torno al aborto, los abusos en el espectáculo y los dichos de Cacho Castaña sobre las mujeres la violación, según realtó Exitoína.

"Estoy a favor del aborto, tengo una idea de lo que es la vida y creo que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. Ojalá me equivoque, pero no creo que el gobierno que tenemos esté muy a favor de esto", afirmó Morán.

Y agregó: "Como mujer me siento muy feliz de ser contemporánea a un momento donde algunas cosas horribles dejan de naturalizarse, y las mujeres empezamos a tener menos miedo y decir las cosas como son", dijo en relación a su colega Muriel Santa Ana, quien confesó públicamente que abortó a los 24 años porque no quería ser madre, pero también en alusión a la frase que no le dejaron pasar por alto a Cacho Castaña.

"Generacionalmente muchos hombres que han sido educados con esa cultura van a meter la pata", remarcó.

Además, opinó sobre el movimiento feminista: "Como mujer me siento muy feliz de ser contemporánea a un momento donde algunas cosas horribles dejan de naturalizarse, y las mujeres empezamos a tener menos miedo y decir las cosas como son", cerró.