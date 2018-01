Gordillo le sumó humor a "Mahatma"

Fotos Miguel Martín se saca el uniforme para bailar con el elenco de Mahatma.

Después de cuatro temporadas de haber probado suerte, en solitario, el tucumano Miguel Martín aceptó sumarse con su personaje de "el oficial Gordillo" a Mahatma, alma grande, el espectáculo con el que Flavio Mendoza vuelve a consagrarse este año como "lo más visto", en Carlos Paz.

Si bien reconoció en una entrevista con EL LIBERAL y Canal 7 que al principio tenía un poco de miedo sobre cómo iba a amalgamar su manera de ser en el escenario con la propuesta de Flavio, "Gordillo" admitió que el coreógrafo sabe lo que quiere, y dirige el elenco como un DT de un equipo de fútbol.

"Yo al principio tenía terror, me decía qué voy a hacer acá con todos finolis, finolis, pero la verdad es que Flavio tiene la cabeza como para mirar la cancha y decirte vos vas a jugar aquí; es como el Bilardo, como el Pep Guardiola nuestro y ha hecho funcionar esta especie de ‘Barça’, con Gordillo", contó.

Y agregó: "Están muy bien las partes en las que me incorpora, el sketch... Es un tipo (por Flavio) que me dice gastame con la pronunciación de las ‘s’, gastame con que me estoy quedando sin pelo. Flavio es un tipo de mente muy abierta que está dispuesto a todo. Y sabe lo que la gente quiere ver, lo que a la gente le va a hacer gracia. Te tira algunos tips para que vos crezcas y crezca su espectáculo".

La carrera humorística de Miguel Martín con su personaje de "Gordillo" ha ido creciendo de manera ininterrumpida. Y reflexiona al respecto ante la pregunta del periodista Gustavo Anzani. "Si querés fama y popularidad la podés conseguir fácilmente metiéndote en un programa o armando lío. Los primeros años que yo venía solo acá le preguntaba a Pablo Layus ‘cuándo me vas a hacer una nota para Intrusos’, y él me decía ‘cuando te armés algún quilombito, sino no te voy a hacer nota’. Yo creo que siempre está a la orden del día armar algo, yo ahora salgo y opino de alguien, y el otro me contesta y se arma lo mediático. Pero a lo que yo apunto es que la gente elija mis espectáculos, mis videos y mis shows por lo que lo hago reír, más allá de los líos. Y eso es más lento. Sin embargo, aunque parezca lento ha pasado mucha agua bajo el puente, y ha sido bastante rápido, vertiginoso, porque en cuatro años de temporada, estar laburando en la obra más vista es impresionante", remarcó.

"El Oficial Gordillo", está en Carlos Paz junto con su mujer y sus dos hijos, y contó que si no estuviera trabajando estaría allí de vacaciones porque le da gusto ver obras de teatro y shows.