Micaela Baguear es la revelación del elenco de Flavio Mendoza

Fotos Micaela soñaba con trabajar con el coreógrafo.

22/01/2018 -

No resultaría extraño comenzar a ver más seguido el rostro de Micaela Baguear en los medios. Es la nueva incorporación de Flavio Mendoza para su espectáculo en Villa Carlos Paz y ya se ganó la admiración de los espectadores, tanto por su belleza como su talento para el baile, las acrobacias en el piso y en el aire.

Tiene 20 años y había audicionado tres veces para los espectáculos de Flavio. "Yo estudiaba en su escuela, y además tomaba mil clases en otras escuelas. Cada año que me presentaba para audicionar, me iba un poquito mejor que el anterior, pero no quedaba seleccionada. Este año, por fin, llegué hasta las últimas etapas en las audiciones y pase a un casting cerrado que yo lo veía imposible, porque estaba rodeada de todas las figuras, de chicas que uno ve en la tele. Pero pasó lo mejor. Fui la única de la audición abierta que quedó y la única que no había trabajado con ellos anteriormente. Después de haber bailado 6 horas la coreografía que me indicaban, quedé entre las últimas tres chicas seleccionadas", contó feliz a EL LIBERAL y Canal.

Además, confesó que su sueño era trabajar con Flavio. Fue a ver todas sus obras. Su incorporación a "Mahatma" significa para ella un paso muy grande en su carrera.