Carlos Sainz: “Mi carrera es longeva porque disfruto de mi profesión”

Fotos Carlos Sainz

-

Agradecido a Peugeot, agradecido a Lucas Cruz y agradecido a los aficionados que tantas muestras de cariño le han enviado hasta Córdoba. Carlos Sainz habló con el periódico deportivo español As antes de regresar en avión a Madrid, donde arribó este lunes, feliz y relajado, aunque también cansado con todos los trámites y ceremonias que implica ganar el Dakar. Su segundo Dakar.

-Líder desde la mitad del rally con una ventaja sólida, ¿cómo ha gestionado el estrés en momentos como cuando la caja de cambios no pasaba de la tercera velocidad?

-Lo mejor posible, con calma. En esos momentos de estrés lo mejor es afrontarlos de esa manera. Si encima te aceleras es muy probable que tomes una decisión equivocada.

-De todos los mensajes que recibió en las horas posteriores, ¿cuáles son los que más ilusión le han hecho?

-Pues justo después de ganar no pude leer muchos porque estuve dos horas y media en el control antidopaje porque estaba bastante deshidratado. He visto alguno y lo único que puedo dar, pero no sólo por hoy, es gracias por las muestras de cariño de tanta gente que ha estado siguiendo la carrera y ha estado apoyándome desde el inicio. Y también a los medios, que para vosotros también es duro. La carta de mi hijo emociona, también por mis hijas y mi mujer. Mis amigos, como siempre, la gente… me considero un afortunado en ese sentido y quiero aprovechar los medios para agradecerlo.

-Hace 28 años ganó su primer Mundial de rallys y ahora sigue en la élite y conquista su segundo Dakar. ¿Cómo explica esa longevidad?

-No lo sé, creo que me gusta tanto mi profesión que eso debe ser un factor determinante para que mi carrera haya sido tan longeva. Disfruto haciendo lo que hago, lo hago para mí. No busco nada. Yo agradezco enormemente el reconocimiento que he tenido y que tengo. La gente pregunta a veces que por qué sigo, yo creo que me gané el derecho a que se respete esa decisión mía de querer seguir compitiendo y hoy se demuestra que, independientemente de que me apetezca o no me apetezca, hay algunos argumentos para pensar que cuando yo quería volver al Dakar en un equipo oficial como Peugeot tenía la confianza de que podía ganar, si no no me lo habría planteado. Por eso pedía ese respeto en mis decisiones.

-¿Qué ha aprendido de compañeros como Peterhansel, Loeb y Despres?

-Yo aprendo de todos. De Loeb, de Peterhansel por supuesto que es el número uno del Dakar. Un pilotazo, nadie entiende el Dakar mejor que él, por eso lo ha ganado tantas veces en moto y en coche. De Despres… yo he aprendido de todos.

-Con lo exigente que es preparar un Dakar físicamente o desarrollar un coche, ¿cree que va a encontrar motivación para volver más adelante en un proyecto nuevo?

-No lo sé, palabra de honor. Porque a día de hoy voy a disfrutar primero con el equipo y después me voy a Madrid y me apetece mucho ver a mi familia, mis padres y mis amigos. Esto es lo que tengo a corto plazo. A nivel de competición no me he planteado nada, Peugeot se retira y no puedo decir nada más.