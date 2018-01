Terrible cruce entre Cinthia Fernández y Tristán: "Acosador de m..."

Fotos Cinthia se cruzó con Tristán.

Luego de que Rita Pauls contara públicamente que fue acosada sexualmente por Tristán durante las grabaciones de "Historia de un clan", el actor salió a defenderse y luego de asegurar que es inocente, acusó a la joven actriz de estar "buscando fama".

"Trabajé con ella (Rita Pauls) y prácticamente ni hablaba, y luego de dos años y medio de haber terminado el programa sale a hablar pavadas. Que labure como lo hice yo durante 58 años en esta profesión", expresó muy molesto, al aire en Involucrados.

"Todas están contra mío y Cinthia Fernández puede decir cualquier cosa porque también quiere aparecer. No la llama nadie… pobrecita", agregó, haciendo referencia a las declaraciones de la bailarina, que momentos antes había recordado que cuando ella lo denunció "nadie le creyó", por lo que su padre quiso "cagarlo a trompadas"

Cinthia no dudó y le respondió con dureza: "El que calla otorga. Se entregó solo, estoy feliz de que pase esto y que esté acorralado por todos lados", dijo. "Tuve que esperar mucho, me comí un bajón, pero no tiene fundamentos para sostenerse".

Furioso, Tristán le repitió una y otra vez que le pague la deuda del juicio que él le ganó y ella lo ignoró: "Te mando un beso, seguí acosando a la gente. Acosador de m...".

Por su parte, el cómico se enojó y finalizó el descargo, defendiendo su imagen: "Nunca me atreví a entrar a un camarín sin golpear, sigan hablando ustedes… chau".