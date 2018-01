Francisco pidió disculpas si ofendió a las víctimas de abuso

Fotos Papa Francisco

El papa Francisco ratificó hoy su defensa al obispo chileno Juan Barros, acusado por víctimas de abusos sexuales de su país de "encubrimiento", y aseguró que no tiene “evidencias para condenarlo” y que está “personalmente convencido de que es inocente”.



En un diálogo de más de una hora con los periodistas que lo acompañaron en su viaje a Chile y Perú, Francisco dedicó más de la mitad de la conferencia a explicar con detalle las razones de su apoyo al obispo de la diócesis de Osorno, acusado de encubrir los abusos sexuales del sacerdote Fernando Karadima, condenado en 2011 por un Tribunal vaticano.



“En el caso del obispo Barros, lo hice estudiar, investigar, lo hice trabajar mucho. No hay evidencia de culpabilidad, parece que no se va a encontrar. Yo espero una evidencia para cambiar de sentido”, explicó Francisco.



“Aplico un principio jurídico básico: ninguno es malo hasta que se pruebe”, afirmó el Papa, aunque reconoció que las declaraciones de apoyo que hizo el jueves en Iquique, Chile, pudieron haber “herido” a las víctimas y pidió perdón.



Tras el rechazo de las víctimas a sus palabras, enfatizó que “la palabra ‘prueba’ no era la mejor para acercarme a un corazón dolorido. Y pido perdón si herí. Yo hablaba de evidencia. Y claro, sé que hay mucha gente abusada que no puede traer una prueba, no la tiene. O a veces la tiene, pero la vergüenza lo tapa y sufre en silencio. El drama de los abusados es tremendo”.



“Pero si digo que usted robó y no robó, estoy calumniando”, planteó, tras afirmar que sigue “la política de 'tolerancia cero' que aprendió de Benedicto XVI".



Y agregó: “Cuando Barros fue nominado (como obispo de Osorno, en 2015), siguió adelante todo este movimiento de protesta. Él me dio la renuncia por segunda vez y le dije ‘no, vos vas’. Hablé largo rato con él. Se continuó investigando el caso, pero sigue sin haber evidencia".



"Eso fue lo que quise decir: no puedo condenarlo porque no hay evidencia, y personalmente estoy convencido de que es inocente”, cerró.