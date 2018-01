El vocero de Nahir Galarza publicó un polémico video para defenderla

Hoy 20:09 -

El video publicado por Jorge Zonzini, representante mediático de la joven sospechada de haber asesinado a su novio Fernando Pastorizzo, comienza con unas fotos de Nahir Galarza junto a sus compañeros festejando el Día de los Estudiantes.

Mientras las fotografías van pasando, un texto se antepone: “ADOLESCENCIA QUE ADOLECE”. El video no se difunde porque contiene imágenes de menores de edad.





A partir de esta especie de reflexión que hizo el propio Zonzini, muchos consideran que es otra de sus maniobras para limpiar la imagen de Galarza.

En el clip, “la voz” de la imputada por el asesinato de Fernando Pastorizzo, escribe: “¿Qué te ha sucedido Entre Ríos? ¿Qué te ha sucedido Argentina? Que nuestros maravillosos adolescentes, repletos de anhelos, proyectos, pasiones y cargados de sueños y futuro, finalizan siendo protagonistas del drama juvenil que nos conmueve tanto a nosotros como sociedad así como también a la opinión pública y a los medios de comunicación de todo el mundo”.

Las imágenes de Nahir en diferentes situaciones continúan acompañadas de más reflexiones como:”No son mascotas pintorescas, ni animalitos, ni mucho menos materia comestible para las picadoras de carne conformadas por las redes sociales y las maquinarias periodísticas. Son sólo chicos que buscan su lugar en el mundo, cada uno con sus recursos y las pocas herramientas que sus familias les brindaron”.

“La adolescencia, se adolece. ¿Lo recuerdan? ¿O ya lo olvidaron? Y a nosotros también nos debería doler, y mucho, lo que les está sucediendo porque ellos reflejan la superación o no de nosotros en el mañana. No los prejuzguemos, ni los estigmaticemos. De esa manera sólo les estaremos brindando nuestra peor medicina. Es decir, así, sólo estarán mamando nuestras peores miserias y no el equipamiento de amor y sabiduría que los impulse a proyectarse sanos a un futuro claro y promisorio”.

Es entonces cuando llega la frase final, sobre la imagen de la joven que confesó haber matado a Pastorizzo de dos disparos: “No les soltemos la mano antes del tiempo necesario. Démosle nuestra mirada, y contención, por siempre".





Por considerar que Zonzini se sobrepasó en sus funciones, Clarín pudo saber que la familia de la víctima estudia iniciar acciones legales contra el manager.