Conoce Amazon Go: el supermercado sin filas ni cajeros

Hoy 22:59 -

La tienda Amazon Go abrió hoy en Seattle, Estados unidos, la primera tienda que emplea tecnología con sensores y aprendizaje profundo.

Las personas deben ingresar al lugar a través de una aplicación móvil que se emplea como llave de acceso y al salir, pueden ver el cargo de la factura de su compra sin necesidad de pasar por los habituales cajeros.

Según explica la compañía en su página web, su nuevo supermercado usa "la tecnología de compra más avanzada del mundo" y los sistemas "más sofisticados de aprendizaje automático, visión computacional e inteligencia artificial".

Entonces, si no hay cajas ni cajeros, ¿Cómo pagamos?

Cientos de cámaras infrarrojas y sensores electrónicos vigilan desde el techo a cada uno de sus clientes para identificarlos y controlar los productos que seleccionan.

Esas cámaras se pusieron a prueba con empleados de Amazon a lo largo del año pasado para ver si lograban diferenciar los movimientos de los clientes dentro de la tienda y los de los productos, sobre todo aquellos con apariencia similar.

Pero no solo eso, los estantes también tienen cientos de sensores que indican si alguien extrae (o si devuelve) alguno de los productos. La mayoría de estos productos, además, llevan un código que les facilita a las cámaras la tarea de identificación.

Una vez finalizada la selección, una factura electrónica es enviada a la tarjeta de crédito de los usuarios.

Experiencia de uno de los usuarios:

