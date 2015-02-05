CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Enero 2018
A LAS 23.15 GOLPE AL CORAZÓN.
Por El Liberal
-
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.45 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.15 GOLPE AL CORAZÓN
00.25 #HASHTAGVIAJEROS
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 INVOLUCRADOS
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ESCUELA PARA MARIDOS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.30 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA TOCATA
19.30 ARABESC
20.00 DE A DOS
20.30 PASIÓN POR EL TURF
21.00 RUIDO DE MOTORES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. OBRAS - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. OBRAS ®
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
08.00 TERROR EN LA ANTÁRTIDA
09.52 EL APRENDIZ DE BRUJO
11.53 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO
LUMINOSO DE LA VIDA
14.14 LA NOCHE DEL DEMONIO
16.20 PRISIONERA DEL ESPACIO
18.10 EL APRENDIZ DE BRUJO
20.12 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
22.00 AÑO BISIESTO
23.54 PRIMICIA MORTAL
TCM
08.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.42 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.08 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.34 LA NIÑERA
11.00 JACK FROST
12.54 EN BUSCA DE UN SUEÑO
14.46 EL LUCHADOR
17.25 TIEMPOS DE GLORIA
19.38 SELENA
22.00 ANACONDA
TNT
08.44 NAVIDAD SIN LOS SUEGROS
10.15 NOMINACIONES AL OSCAR®
10.55 TROYA
13.57 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD
13.58 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
15.36 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD
15.37 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA
DE LAS SOBRAS
17.22 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD
17.24 TITANES DEL PACÍFICO
19.52 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
22.00 SIN HIJOS
23.46 ESTADO CRÍTICO
01.45 VALIENT
SPACE
07.08 PEARL HARBOR
10.26 CÓDIGO DE FAMILIA
12.48 FLASH POINT
14.01 LOS AGENTES DEL DESTINO
15.55 CÓDIGO DE FAMILIA
18.19 ERASED
20.14 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES
22.00 TEMBLORES 5. CAMINO DE SANGRE
23.55 ROBO-TIBURÓN
CINECANAL
09.23 AMIGOS SALVAJES 3
10.48 LADRONA DE LIBROS
13.08 GARFIELD. LA PELÍCULA
14.36 YO, ROBOT
16.36 LOS PING?INOS DE MADAGASCAR
18.13 TORTUGAS NINJA 2. FUERA DE LAS
SOMBRAS
20.08 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2
22.00 PADRES POR DESIGUAL
23.45 MR. BROOKS
SONY
08.30 BLACK-ISH
09.00 ONCE UPON A TIME
13.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ONCE UPON A TIME
A DÓNDE IR
EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.
CINES
SUNSTAR
COCO (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 24/01- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
EL PASAJERO (2D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACION: 105
Minutos
HOY AL 24/01 22:00 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND
(3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 24/01 - 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)
JUMANJI: EN LA SELVA
(3D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 24/01 21:40 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 24/01-17:15 (Cast) 20:00
(Cast)
TRES ANUNCIOS PARA UN
CRIMEN (2D):
COMEDIA , CIENCIA FICCIÓN (+ 16
AÑOS)
HOY AL 24/01 22:15 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 24/01 - 17:30 (Cast)
PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):
COMEDIA , CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
24/01 19:40 (Cast)
LA NOCHE DEL DEMONIO
IV (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 13
HOY AL 24-01- 17:30 (Cast) 20:10
(Cast) 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
COCO ATP
CASTELLANO 2D 18:20- 20:50-
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 3D 17:40 (TODOS LOS
DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA
13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR)
CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA
13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR)
CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS
DÍAS)
LA NOCHE DEL DEMONIO
APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30- 22:40- (TODOS
LOS DÍAS)
Venta anticipada
“50 sombras liberadas”
Estrena el 08 de febrero 2018