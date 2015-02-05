CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Enero 2018

A LAS 23.15 GOLPE AL CORAZÓN.

-

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.15 GOLPE AL CORAZÓN

00.25 #HASHTAGVIAJEROS

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

11.00 INVOLUCRADOS

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.30 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA TOCATA

19.30 ARABESC

20.00 DE A DOS

20.30 PASIÓN POR EL TURF

21.00 RUIDO DE MOTORES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. OBRAS - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. OBRAS ®


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

08.00 TERROR EN LA ANTÁRTIDA

09.52 EL APRENDIZ DE BRUJO

11.53 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO

LUMINOSO DE LA VIDA

14.14 LA NOCHE DEL DEMONIO

16.20 PRISIONERA DEL ESPACIO

18.10 EL APRENDIZ DE BRUJO

20.12 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

22.00 AÑO BISIESTO

23.54 PRIMICIA MORTAL

TCM

08.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.42 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.08 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.34 LA NIÑERA

11.00 JACK FROST

12.54 EN BUSCA DE UN SUEÑO

14.46 EL LUCHADOR

17.25 TIEMPOS DE GLORIA

19.38 SELENA

22.00 ANACONDA

TNT

08.44 NAVIDAD SIN LOS SUEGROS

10.15 NOMINACIONES AL OSCAR®

10.55 TROYA

13.57 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD

13.58 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

15.36 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD

15.37 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA

DE LAS SOBRAS

17.22 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD

17.24 TITANES DEL PACÍFICO

19.52 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI

22.00 SIN HIJOS

23.46 ESTADO CRÍTICO

01.45 VALIENT

SPACE

07.08 PEARL HARBOR

10.26 CÓDIGO DE FAMILIA

12.48 FLASH POINT

14.01 LOS AGENTES DEL DESTINO

15.55 CÓDIGO DE FAMILIA

18.19 ERASED

20.14 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES

22.00 TEMBLORES 5. CAMINO DE SANGRE

23.55 ROBO-TIBURÓN

CINECANAL

09.23 AMIGOS SALVAJES 3

10.48 LADRONA DE LIBROS

13.08 GARFIELD. LA PELÍCULA

14.36 YO, ROBOT

16.36 LOS PING?INOS DE MADAGASCAR

18.13 TORTUGAS NINJA 2. FUERA DE LAS

SOMBRAS

20.08 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2

22.00 PADRES POR DESIGUAL

23.45 MR. BROOKS

SONY

08.30 BLACK-ISH

09.00 ONCE UPON A TIME

13.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ONCE UPON A TIME

A DÓNDE IR

EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO


JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.


VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.


DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.


LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.

CINES

SUNSTAR

COCO (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 24/01- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

EL PASAJERO (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACION: 105

Minutos

HOY AL 24/01 22:00 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 24/01 - 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)

JUMANJI: EN LA SELVA

(3D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 24/01 21:40 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 24/01-17:15 (Cast) 20:00

(Cast)

TRES ANUNCIOS PARA UN

CRIMEN (2D):

COMEDIA , CIENCIA FICCIÓN (+ 16

AÑOS)

HOY AL 24/01 22:15 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 24/01 - 17:30 (Cast)

PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):

COMEDIA , CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

24/01 19:40 (Cast)

LA NOCHE DEL DEMONIO

IV (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 13

HOY AL 24-01- 17:30 (Cast) 20:10

(Cast) 22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO.

HÍPER LIBERTAD

COCO ATP

CASTELLANO 2D 18:20- 20:50-

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 17:40 (TODOS LOS

DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA APTA

13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR)

CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA APTA

13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR)

CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS

DÍAS)

LA NOCHE DEL DEMONIO

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30- 22:40- (TODOS

LOS DÍAS)

Venta anticipada

“50 sombras liberadas”

Estrena el 08 de febrero 2018

 
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