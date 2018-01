El Registro Nacional de Sociedades por Acciones (primera parte)

23/01/2018 - Mientras algunos sectores de la opinión pública cuestionan las facultades y atribuciones del Presidente en materia de política legislativa, el pasado jueves 11 de enero se ha publicado en el Boletín Oficial de la Nación el Decreto Nº 27/2018 autodenominado “Desburocratización y Simplificación”. Esta norma, instrumentada a través de un megadecreto de necesidad y urgencia (DNU), contiene 192 artículos, que deroga 19 leyes y modifica el texto de otras 140, que según el criterio presidencial “constituyen un factor de atraso y de entorpecimiento nacional”. El DNU incluye un conjunto de más de 40 disposiciones para reducir los trámites que debían hacer las empresas para operar en el país, al tiempo que permitirá nuevas prácticas en el sector de finanzas y transporte, destinadas a reducir costos y ganar competitividad. Para poner en marcha esta normativa, de la forma cómo se la ha plasmado y pese a los planteos de inconstitucionalidad que no tardarán en presentarse, no haría falta una ley aprobada desde el Congreso de la Nación porque se publicó directamente en el Boletín Oficial un decreto de necesidad y urgencia que agrupa 170 medidas en 22 capítulos en las áreas de gestión de ocho ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía. También incluye dos organismos descentralizados, la Aabe – Agencia de Bienes del Estado- y la Anses y el Banco Central. Lejos de cuestionar en este espacio acerca de las formas o regulaciones de competencias atribuidas constitucionalmente al Congreso en un decreto, cuya situación de extrema necesidad que ponga en riesgo las funciones esenciales o la continuidad del Estado se discute, la opinión habrá de referirse a modificaciones que –desde hace tiempolos ciudadanos vienen reclamando. En este sentido, se plantea la necesidad de iniciar un proceso de eliminación y simplificación de normas en diversos regímenes para brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas para el ejercicio del comercio, el desarrollo de la industria y de la actividad agroindustrial. Se espera que la implementación del expediente electrónico y el proceso de digitalización, refleje en términos de menores costos y plazos, además de lograr una mejor atención del ciudadano en procura de una mejora en la productividad de empresas y de la economía. En materia de “sociedades”, el DNU incorpora las siguientes innovaciones que a continuación se resalta: -Se establece que el Registro Nacional de Sociedades por Acciones habrá de comenzar a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. -Se prohíbe la actuación del socio aparente o prestanombre y la del socio oculto, generando responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada si se infringe lo preceptuado. -Se dispone llevar libros societarios y contables por medio de Registros Digitales. -Los registros nacionales serán de consulta pública por medios informáticos. -Se elimina la limitación del inc. a del art. 299 de la Ley General de Sociedades (relativa a sociedades que hagan oferta pública de sus acciones o debentures) para constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas. Sin duda alguna, el Gobierno nacional se ha propuesto –como política de Estado- orientar su reforma en materia de transparencia y en el combate al lavado de activos. En esa inteligencia es que deberá entenderse una reforma que termine con figuras legales que permitían la despersonalización en el intercambio comercial. Así pues, la posibilidad de acceder oportunamente a información adecuada sobre la titularidad real y control de las personas jurídicas regidas por la Ley General de Sociedades está también limitada por la falta de un sistema de inscripción centralizado, puesto que –en la actualidad- cada una de las 24 jurisdicciones lleva su propio registro. Si bien se había iniciado un intento de unificar y centralizar toda la información sobre las personas jurídicas de todo el país con la Ley Nº 26.047 (Registro Nacional de Sociedades) del 7 de julio de 2005, pero aún no se ha aplicado en su totalidad. Ahora bien, cada una de las provincias deberán ahora contribuir con el Ministerio de Modernización para desarrollar los sistemas informáticos para aquella tarea, implementando la aplicación de procesos tecnológicos que faciliten, no sólo las actividades del Estado, sino la de las jurisdicciones y fundamentalmente las de los ciudadanos, mediante la implementación y el desarrollo de plataformas informáticas, trámites a distancia, entre otras cuestiones. A partir de ahora, la centralización de la información de las personas jurídicas deja de ser una mera expresión de deseos para transformarse en una necesidad en pos de implementar los objetivos ya expresados en la Ley 26.047 y como obligación asumida ante la comunidad internacional mediante acuerdos y tratados suscriptos que motivan los cambios propuestos. El DNU Nº 27/2018, además de poner en funcionamiento el Registro Nacional de Sociedades por Acciones, también implementa el Registro Nacional de Sociedades Extranjeras, el Registro Nacional de Asociaciones Civiles y Fundaciones y el Registro Nacional de Sociedades no Accionarias. Es decir, la idea pasa por centralizar la información acerca de gran cantidad de las personas jurídicas privadas reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Estos registros nacionales serán de consulta pública por medios informáticos, sin necesidad de acreditar interés, mediante el pago de un arancel cuyo monto y condiciones de percepción serán determinados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que podrá celebrar convenios especiales a tal efecto. Las dependencias administrativas y autoridades judiciales de las distintas jurisdicciones –el caso de la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de Santiago del Estero- remitirán por medios informáticos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación o al organismo que éste indique al efecto, los datos que correspondan a entidades que inscriban, modifiquen o autoricen. A los efectos del ingreso de la información en los registros nacionales, se comenzará por las sociedades y entidades de menor antigüedad, computándose desde la fecha de inscripción registral o autorización originarias de las entidades, respectivamente. Todo un reto a las autonomías provinciales en pos de la integración de un sistema que unifique, centralice y permita el acceso a la única información en materia de personas jurídicas privadas registradas las que, a partir de esta reforma, habrán de simplificar trámites en materia de sucursales, delegaciones, consultas y tramitaciones.