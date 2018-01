Fotos A cuatro años del horror en El Rodeo: "Las muertes (once) se pudieron haber evitado"

23/01/2018 -

A cuatro años de la tragedia por el alud en El Rodeo, Catamarca, familiares de las 11 víctimas recordaron aquel fenómeno de la naturaleza y coincidieron en que las muertes "pudieron haberse evitado". Según publicó ayer El Ancasti, el documento fue publicado en el sitio de Facebook "Justicia para El Rodeo". Allí, los familiares manifestaron: "Estábamos tranquilos en nuestra casa disfrutando uno de los tantos días en donde era nuestro lugar en el mundo. A partir de allí pasó a ser el peor momento de nuestras vidas. Cuatro años sin nuestra Caro, sin Mary y sin Pita. Cuatro años sin Agostina, Daiana, Romina, Candelaria, María Zulma, Darío, Emiliano, Graciela y Adrián". Los que vivimos la experiencia en carne propia cuando el río nos pasó literalmente por encima, destruyendo todo los que encontraba a su paso y fundamentalmente la vida de personas que fueron nuestros hijo/as, hermano/ as, esposo/as, madres, padres, sobrino/as, tío/as, etc., seguimos transitando con dificultad el camino de la aceptación. Para nosotros significa un camino de lucha por la verdad y justicia, ya que la tragedia ocurrida podría haberse evitado. Aceptamos que fue un hecho de la naturaleza, pero las muertes fueron causadas por la negligencia e incompetencia de los responsables de las distintas áreas del gobierno como Defensa Civil, Vialidad de la Provincia, etc. Ya obra en la causa judicial prueba suficiente que lo demuestra. Estamos convencidos de que las muertes se pudieron haber evitado, o por lo menos haber intentado evitarlas. Pero nada se hizo. En efecto, el Gobierno de Catamarca ya poseía antes de la tragedia distintos informes (solicitados por él mismo) advirtiendo la peligrosidad del río Ambato; con recomendaciones y acciones preventivas que debía realizar. Informes que no sólo fueron ignorados, sino que se hicieron acciones contrarias a dichas recomendaciones", destacaron.