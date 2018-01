El resto de las llaves también se definen hoy

23/01/2018 -

Trece llaves de la primera eliminatoria de la Copa Argentina, reservada para equipos del Federal A, se llevarán a cabo hoy en distintas ciudades del interior del país.

A las 17, Villa Mitre vs. Sansinena; Desamparados vs. Unión de Villa Krause; A las 21: Alvarado vs. Rivadavia; Defensores de Villa Ramallo vs. Douglas Haig; Unión Sunchales vs. Sp. Las Parejas; Crucero del Norte vs. Sp. Patria. A las 21.15: Gimnasia (CDU) vs. Depro. 21.30: Deportivo Roca vs. Cipolletti; Ferro (GP) vs. Independiente; Estudiantes de Río Cuarto vs. Sportivo Belgrano; Deportivo Maipú vs. Huracán Las Heras; Gimnasia de Mendoza vs. Juventud Unida. A las 22: Altos Hornos Zapla vs. San Jorge.